Белорусам предложили легковушку от 44 900 рублей

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Опубликовано: 15.10.2025 14:34 , Обновлено: 15.10.2025

В Беларуси официально показали и назвали цену электромобиля Geely EX2. Автомобиль анонсировали ещё в августе, и только в октябре появилась точная информация о цене в нашей стране.

Белорусам автомобиль предложили от 44 900 рублей за базовую комплектацию. За максимальную - ценник вырастает до 49 900 рублей.

Запас хода электромобиля, по заверениям производителя, составит 395 километров. Если взять за отправную точку Минск, то доехать в идеальных условиях получится до любого областного центра. Правда, в Бресте сразу же надо будет искать зарядку.

Кстати, собирать Geely EX2 будут между Борисовом и Жодино на заводе «БелДжи». Но по методу крупноузловой сборки, т.е. все комплектующие и сам кузов на завод будут привозить отдельно (из Китая?), а там все будут собирать вместе.