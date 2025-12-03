Белорусам запретят снимать с учета один вид автомобилей

Опубликовано: 03.12.2025 16:08 , Обновлено: 03.12.2025

Власти Беларуси утвердили новые правила регистрации автомобилей как физлицами, так и компаниями. Они, среди прочего, запрещают снимать с государственного учета автомобили, изготовленные в результате "индивидуального творчества". Об этом свидетельствуют постановление правительства и разъяснение Министерства внутренних дел.

Обновленные правила, подписанные премьер-министром Александром Турчиным, в Совмине объяснили желанием снизить бюрократическцю нагрузку, но также и ужесточения онтроль за так называемыми самодельными автомобилями.

Ключевым нововведением для этой категории транспортных средств стало постоянное ограничение после прохождения регистрации в ГАИ. В графе “Особые отметки” свидетельства о регистрации для самодельных машин теперь будет ставиться запись: “СНЯТИЕ С УЧЕТА ЗАПРЕЩЕНО”, что делает невозможным последующее продажу таких автомобилей другим белорусам.

Для регистрации самодельных автомобилей владельцу необходимо будет сначала получить в аккредитованной лаборатории свидетельство о безопасности конструкции, затем оформить электронный паспорт и только после этого обращаться в Госавтоинспекцию.

Другие изменения, анонсированные властями, включают возможность прохождения осмотра для постановки на учет в любом регистрационно-экзаменационном подразделении (РЭП) ГАИ по всей стране независимо от места прописки владельца. Заключение будет действительно 30 дней.

Правила также упрощают процедуры для юридических лиц и для автомобилей, ввезенных из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для последних больше не требуется запрашивать подтверждение факта снятия с учета в стране происхождения.

При этом изначальная постановка автомобиля на учет по-прежнему привязана к месту регистрации владельца, отметили в МВД.