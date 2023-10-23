«Белинвестбанк» предложил белорусам купить 25 бронемобилей. Сколько просят?

📷 Фото

Опубликовано: 23.10.2023 15:49 , Обновлено: 23.10.2023

"Белинвестбанк" выставил на торги на электронной торговой площадке «ИПМ-Торги» 25 бронированных автомобилей, которые ранее использовались для инкассации. Для того, чтобы подать заявку на участие в торгах, у желающих есть ещё 21 день - торги запланированы на 14 ноября 2023 года.

Пустить с молотка “Белинвестбанк” решил 25 инкассаторских машин, построенных на базе грузового фургона Ford Transit. Автомобили 2013-2022 года выпуска имеют разную комплектацию, исполнение и, соответственно, разные названия:

10 авто «PRAKTIK-PR1723» на базе Ford Transit VAN 330 MWB,

5 авто «Индеец» на базе Ford Transit VAN 330 MWB,

6 авто «Практик PR1720» на базе Ford Transit 330 MWB,

3 авто Ford Transit «Гермес»,

1 авто «Практик-PR 1730» на базе Ford Transit Custom VAN 330 LWB.

Главным нюансом торгов является то, что лот приобрести можно только целиком - купить один бронемобиль из партии не получится. Начальная цена лота установлена в размере 1 273 272 рублей, один шаг на торгах – 5% от первоначальной цены. Таким образом, минимум, который придётся заплатить потенциальному покупателю (с учётом вознаграждения организатор аукциона - 0,6% от цены продажи лота - и еще минимум 600 рублей допзатрат) - 1 336 936 рублей или почти 54 тыс. за одну машину.