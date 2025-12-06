Банк снизил ставку по кредитам на автомобили Belgee до 3,9%

Опубликовано: 06.12.2025 09:04 , Обновлено: 06.12.2025

Крупнейший банк Беларуси, ОАО «АСБ Беларусбанк», объявил о новом снижении процентной ставки по кредитам на покупку автомобилей марки BELGEE, производимых на совместном белорусско-китайском предприятии «БЕЛДЖИ».

Согласно данным банка, с сегодняшнего дня годовая ставка в льготный («грейс») период для моделей S50, X50, X70 и X80 снижена до 3,9%. Ранее, с 5 ноября, эта ставка составляла 5%. Базовая ставка после окончания грейс-периода остается на уровне 16,25%.

Ключевые условия кредитной программы не изменились:

Максимальный срок кредита — до 10 лет.

Льготный период, в течение которого действует пониженная ставка, — 36 месяцев.

Заявку можно подать как в отделениях банка, так и через системы дистанционного обслуживания. Банк также предоставляет возможность оформления кредита без справки о доходах.

Представители Беларусбанка на момент публикации не предоставили оперативных данных относительно объемов выделенных на программу средств и ожидаемого эффекта по продажам от нового снижения ставки.

Тем временем, белорусам предлагают и другие выгодные рассрочки и кредиты на новые Geely. Так, дилер “Точка” (Geely) пообещала кредит под 15,9% годовых, а в первые 12 месяцев под 1,99%.

Белорусский Сбер Банк обещает машину под 16.25% годовых и под 4% в первые 36 месяцев.