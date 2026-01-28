БАА предложила запретить белорусам перепродавать авто, ввезённые из-за границы

Опубликовано: 28.01.2026 13:28 , Обновлено: 28.01.2026

Белорусская автомобильная ассоциация (БАА) предложила ограничить белорусам возможность перепродажи автомобилей, ввезенных из-за границы для личного пользования. Такое предложение, по словам главы БАА Сергея Вариводы, было внесено правительству в конце прошлого года.

По словам Вариводы, предложенная БАА норма аналогична той, что действует в соседней России. Напомним, там если вы захотите продать авто, ввезённое из-за границы, для снятия с учёта в течение первых 12 месяцев придётся доплатить повышенный утилизационный сбор, равноценный тому, который платят коммерческие структуры.

Такую меру российские власти рассматривают как способ ограничить импорт автомобилей физлицами с целью перепродажи, и эту практику предложили перенять и белорусские дилеры. Варивода назвал такой шаг “обоснованным”.

“Как нам кажется, такой инструмент не ограничивал бы права граждан на возможность дёшево приобрести автомобиль и ввести его для себя, в том числе малообеспеченных категорий. Я имею ввиду тех же многодетных и инвалидов”, — заявил глава БАА на пресс-конференции в Минске.

Такая мера, по словам Вариводы, смогла бы переломить нынешнюю тенденцию, когда две третьих ввозимых физлицами автомобилей в Беларуси в первые же 2-3 месяца идут в перепродажу и меняют владельца.

[inf]По данным БАА на осень 2025 года, из 27,2 тыс. ввезённых физлицами авто 18 тыс. сменили владельца. По мнению экспертов БАА, лишь 32% авто в реальности ввозились для “личного пользования”, как и было заявлено. Остальные же, по сути, превращаются в скрытый канал для коммерческого импорта.[/inf]

Согласно официальной статистике БАА за прошлый год, озвученной на пресс-конференции директором предприятия «БАА-Консалт» Дмитрием Яротой, канал ввоза авто физлицами в Беларуси начал “очень сильно наращивать объёмы”: за год этот канал показал прирост в 19%, тогда как ввоз юрлицами - всего 1%. По словам Яроты, доля физлиц в структуре импорта легковых автомобилей по итогам прошлого года уже превысила долю юрлиц: 59% против 41%, по последним данным.

При этом, делая прогноз на этот год, Варивода заявил, что в БАА ожидают “замедления” белорусского авторынка и его “стабилизации”.

“Мы предполагаем, что будет продолжаться рост местного автопроизводства, а также восстановится импорт с территории Союзного государства за счет сокращения импорта из за пределов Евразийского экономического союза”, - дал свой прогноз по работе официальных дилеров Варивода.

При этом он подчеркнул, что объёмы продаж конкретных производителей и дилеров будут напрямую зависеть от имеющихся у них льгот или преференций.