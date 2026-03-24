АвтоВАЗ предложил Lada Vesta за 41 000 долларов

Опубликовано: 24.03.2026 16:08 , Обновлено: 24.03.2026

В России объявили о старте продаж самой дорогой официальной модификации Lada Vesta. Как сообщила пресс-служба российского автозавода, первые экземпляры спортивной новинки начали поступать в дилерские центры в России.

Стоимость автомобиля в кузове седан начинается от 2 352 000 российских рублей (порядка 41 000 долларов). Что касается модели в кузове универсал, то за нее придется заплатить от 2 495 000 российских руб.

Новая Lada Vesta Sport получила:

Форсированный двигатель объемом 1,8 л и мощностью всего 147 л.с. Среди доработок мотора, как уверяют на российском заводе, — спортивные распределительные валы, специальная прошивка контроллера (ЭБУ) и система холодного впуска.

Коробка передач — шестиступенчатая механика (МКПП), рассчитанная на высокий крутящий момент.

Также интерьер автомобиля выполнен в чёрно-красной гамме, где установлены сиденья с развитой боковой поддержкой, рулевое колесо и рычаг МКПП имеют кожаную отделку.

На этом в принципе все.