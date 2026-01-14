АвтоВАЗ показал свой кроссовер Azimut, разработанный на базе Lada Vesta
Российский автопроизводитель АвтоВАЗ на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года, показал предсерийный образец Lada Azimut. В компании уверяют, что это первый кроссовер АвтоВАЗ в классе В+.
Как утверждают представители автопроизводителя, автомобиль разработан на платформе Lada Vesta и имеет габариты 4416 × 1838 × 1607 мм с колесной базой 2675 мм и клиренсом 208 мм.
Ожидается, что будет конкурировать с Haval Jolion, Hyundai Creta, Chery Tiggo 4, предлагая доступное обслуживание. Тем не менее в Сети холят слухи, что это переделанный Chery Tiggo 4, но АвтоВАЗ утверждает, что это оригинальная разработка, хотя и есть элементы заимствования.
На заводе также обещают, что сам автомобиль будет с высокой степенью локализации — не менее 90% компонентов российского производства.
Продажи Lada Azimut, впрочем, не стоит ждать ранее IV квартала (четвертого квартала) 2026 года, рассказал глава АвтоВАЗа Максим Соколов. Он пообещал, что будет как минимум несколько модификаций:
- с двигателем 120 л.с.;
- с двигателем 132 л.с.
Коробки передач:
- Механика;
- Вариатор или АКП (автоматическая коробка передач).
С вопросом цены, по словам Соколова, будут «тянуть до последнего». Видимо, не уверены, что стоит так рано говорить, а на рынке РФ может всякое случиться.