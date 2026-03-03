Автопроизводители пообещали уже в 2026 году электромобили с твердотельными батареями. Конец бензиновой эры?

Опубликовано: 03.03.2026 08:17 , Обновлено: 03.03.2026

Согласно опубликованным планам автопроизводителей, в третьем квартале 2026 года долгожданные твердотельные батареи наконец-то появятся в автомобилях. Предполагается, что они будут безопаснее, обеспечат значительно более высокую плотность энергии, а это значит просто небывалый до этого запас хода.

Китайский автопроизводитель Changan, уже хорошо знакомый белорусам, обещает начать производство твердотельных батарей в этом году. По данным сайта CarNewsChina, компания планирует установить революционные батареи в своих электромобилях в третьем квартале, а полномасштабное серийное производство, как ожидается, начнется в 2027 году.

Новая технология, как обещает Changan, сулит невероятные показатели. Твердотельные батареи, выпускаемые под торговой маркой Jingzhongzhao («Золотой колокол»), позволят благодаря плотности энергии 400 Вт·ч/кг проехать более 1500 километров на одной зарядке.

Хотя точное время зарядки от 0 до 100% китайский производитель пока не озвучил, сам принцип работы новой технологии предполагает значительное ускорение: примерно 10-20 минут для полной зарядки за счет высокой проводимости.

Но и это ещё не все. Changan утверждает, что аккумуляторы будут на 70% безопаснее, чем существующие литий-ионные батареи.

С такими показателями твердотельные батареи позволят новым электромобилям избавиться от характерных болячек: малый пробег, долгая зарядка. Что позволит уже на полном серьёзе конкурировать с автомобилями на ДВС. Остаётся только вопрос цены. Но с выходом на массовое производство - она, естественно, выравняется.

Ещё один китайский производитель Dongfeng Motor уже успешно протестировала в этом году свою собственную версию твердоэлектролитной батареи в условиях экстремального холода, которая обеспечивает запас хода более 1000 километров и плотность 350 Вт·ч/кг, и планирует запустить ее в серийное производство в сентябре 2026 года.

А что европейцы?

Европейские производители авто, хоть и не дремлют, но без Китая обойтись не могут. Китайская компания Gotion High-Tech, контролируемая концерном Volkswagen, завершила проектирование первой промышленной линии по производству твердотельных аккумуляторов мощностью 2 ГВт·ч. Что позволит перейти от пилотного производства к масштабному выпуску батарей Jinshi.

Технические характеристики новинки включают энергоплотность на ячейку 350 Вт·ч/кг (на 40% выше стандартных литий-ионных ячеек), запас хода 1000 км и устойчивость к температурам от -40°C до 80°C.

Проект мощностью 2 ГВт·ч станет промежуточным этапом перед запуском серийного производства к 2030 году. А китайская компания уже получила предварительные заказы от Volkswagen и Audi. Интеграция опытных партий в электромобили намечена на конец 2026 года.