Альтернатива арендному жилью? МАЗ показал дом на колесах

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Опубликовано: 14.01.2026 13:38 , Обновлено: 14.01.2026

Белорусский автогигант удивил в начале 2026 года новинкой, которую позиционирует как основу активного отдыха. Впрочем, в условиях серьезного роста цен на квадрат жилья дом на колесах может стать не только местом временного отдыха.

У автодома МАЗа под названием «Купава 273140» под капотом установлен экономичный дизельный двигатель класса Евро-5 мощностью 150 л.с. Коробку, правда, предлагают только 6-ступенчатую механическую. Зато для “комфортного и безопасного вождения” в доме на колесах есть базовый минимум современных систем: ABS (антиблокировочная система), EBD (электронное распределение тормозных усилий), ESC (система курсовой устойчивости). Тормоза передние и задние — дисковые.

Что немаловажно, для управления автодомом производства МАЗ достаточно наличия водительских прав категории «В». А в салоне есть аж две спальные зоны на 4 человек, плюс полноценный кухонный блок и столовая группа. А ещё - туалет с душевой кабиной.

























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“Кухонный блок имеет газовую варочную панель и газовый баллон на 27 л., вытяжку, мойку со смесителем, встроенный шкаф с мини-холодильником объемом 92 л, а также различные отсеки для размещения кухонной утвари”, - рассказали на заводе.

У такого варианта жилья есть ещё и серьезные преимущества. Например, вместительное отапливаемое багажное отделение, крепления для двух велосипедов. А уже в базовую комплектацию бонусом идут мангал, шампуры и казан.

И если такой набор вас ещё не убедил, что дом на колесах — достойное вложение в “движимость”, то не забывайте про хорошую теплоизоляцию, два отопителя и кондиционер. Один из обогревателей может отапливать весь объем дома до 56 часов без включенного двигателя.

Сам же автомобиль предназначен для проживания и путешествий в температурных диапазонах от -30°С до +40°C.

Что касается цены, то на заводе не раскрыли тайны, а предположили позвонить для разработки индивидуального дизайна и комплектации.