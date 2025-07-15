"Пусть машинки едут" - Белорусы похвалили водителя, который показал свое "нарушение" ПДД. А что говорят правила?

🎥 Видео

Опубликовано: 15.07.2025 08:11 , Обновлено: 15.07.2025

Белорусский водитель опубликовал видео, в котором признался, что иногда "нарушает" ПДД, но тут же рассказал, зачем это делает. По его словам, иногда просто невозможно по-другому пропустить скопившиеся за его тяжело гружёным грузовиком легковые автомобили.

Его видео набрало десятки тысяч просмотров и неоднозначную реакцию зрителей в сотнях комментариев.

“Вот эта полоса справа. По ней ехать нельзя, сплошная. Это велосипедная дорожка. Вот я нарушаю. Понял?”, - говорит на видео водитель в то время, как его грузовик съехал на обочину и продолжил движение по ней.

“И всего лишь по одной причине она чистая. Почему бы и нет. Пусть машинки едут. Зачем мне держать этот поток? Все очень просто”, - пояснил свое решение мужчина.

По его словам, если бы он так не сделал, то сзади идущие автомобили ещё полкилометра тянулись бы вслед за ним.

Данная практика весьма распространена на дорогах Беларуси, где в одну сторону есть только одна полоса движения, зато присутствует асфальтированная широкая обочина. Стоит вспомнить дорогу из Минска на Молодечно, или трассу от М-1 до Витебска. Да и ещё десятки таких дорог по всей Беларуси.

“Трасса Минск -Полоцк уже лет десять все так делают”, - написала один из пользователей TikTok.

Тем не менее в комментариях водителю напомнили, что такая вежливость может обойтись ему дорого - от штрафа до лишения прав.

“Пересечение линии 1.1 - заезжать нельзя. И не важно на чем ты. Лишение это. И это называется медвежья услуга”, - заявил комментатор.

“Всегда боялась на велосипеде по обочине ехать вдоль дороги, а теперь подавно нужно оглядываться…”, - призналась ещё одна зрительница.

Впрочем, большинство зрителей полностью поддержали водителя. “Водитель красавчик! дай Бог тебе здоровья! не гвоздя не жезла! и по больше бы таких адекватных, как ты”, - собрал десятки лайков один из самых популярных комментариев.

“Пару раз даже машины ГАИ так мне дорогу уступали. И я им тоже. За это не наказывают”, - рассказал один из зрителей.

“Выезд может и запрещён, но как пропустить машины по-другому? Если в правилах так же есть, что, если образовалась колона за тихоходом, нужно уступить дорогу”, - спросил другой подписчик TikTok.

В комментариях, кстати, были не только белорусы. Жители России рассказали, что за такое в из стране однозначно штрафуют, назвав даже сумму - 1500 российских рублей.

На что белорусы им ответили, что в Беларуси к таким ситуациям относятся с пониманием. “В РБ правила и штрафы более сбалансированы и гаишники лучше, никто за такое штрафовать у нас не будет. Автору уважуха”, - написал один из зрителей.

А что говорят Правила дорожного движения Беларуси?

Согласно пункту 84 ПДД РБ , движение транспортных средств по обочинам, тротуарам, велосипедным, пешеходным дорожкам и дорожкам для всадников запрещается.

Исключения есть только, если нужно уступить дорогу машинам оперативного назначения с включенным маячком, или для разворота. В то же время по обочинам в некоторых случаях можно ехать на телегах, велосипедах и мопедах.

Также по обочине разрешено ездить дорожникам, коммунальникам и машинам, которые позволят товары по магазинам, если у тем по-другому не подъехать.

Какое наказание?

За нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части, согласно статье 18.13 КоАП) белорусским водителям грозит штрафа от одной до пяти базовых величин (42-210 рублей).