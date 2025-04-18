Кудрин приехал в Минск для внедрения беспилотных автомобилей. Появятся ли в Беларуси в 2025 году?

Опубликовано: 18.04.2025 08:40 , Обновлено: 18.04.2025

В Минтрансе Беларуси сообщили, что премьер страны принял у себя посланника из России. Речь идёт об Алексее Кудрине - бывшем председателе Счётной плакаты РФ, а теперь советнике по корпоративному развитию «Яндекса».

Как сообщили в пресс-службе Минтранса Беларуси, глава Совмина и представитель “Яндекса” решили обговорить возможность внедрения в Республике беспилотных автомобилей и роботакси.

Во встрече принял участие Министр транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович.

Согласно сообщению пресс-службы министерства, основными темами для обсуждения стали:

Возможность запуска беспилотного транспорта между столицей и городами-спутниками;

Внедрение роботакси в Минске;

И загадочное “оказание услуги по аренде автомобиля, оборудованного устройством максимального контроля состояния водителя, для тех, кто хочет получить дополнительный заработок в такси”.

Впрочем, по итогам встречи стороны не рассказали, есть ли какие-то планируемые сроки внедрения всех беспилотных инициатив, что для этого нужно и что мешает.

Алексей Кудрин лишь упомянул о том, что нашел “подходы” в общении с белорусскими государственными чиновниками.

“В первую очередь рассматривали транспорт в разных его формах, с учетом повышения безопасности, использования искусственного интеллекта, удобства для населения. Мы нашли общий язык и будем двигаться в этом направлении”, - пообещал российский экономист, не вдаваясь в подробности.

В 2025 году уже появятся?

Однако ещё пару лет назад Алексей Кудрин был куда более оптимистичен и словоохотлив. В апреле 2023 года он заявил, что беспилотные грузовики могут появиться на дорогах в ближайшие два года, т.е. как раз к весне 2025 года.

«Я пять лет назад говорил, что встретить беспилотный автомобиль на улице станет обычным делом через десять лет. Это я сказал в 2018 году, значит в 2028 вы будете видеть каждый день на дорогах беспилотные автомобили. <…> Я думаю, в ближайшие два года уже они появятся», - сообщил Алеусец Кудрин на российском федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

Кстати, в декабре 2024 года экономист попал на прием к президенту России. По его итогам также не было опубликовано никаких подробностей кроме того, что на встрече обсуждалось развитие “Яндексом” технологий беспилотного транспорта.

Напомним, что компания “Яндекс” год назад была разделена собственниками. Основатель “Яндекса” Аркадий Волож оставил за собой зарубежные активы компании, а поисковик и российские бизнесы были переданы Международной компании акционерное общество (МКАО) с регистрацией в Калининградской области.

С 2017 года компания “Яндекс” разрабатывает технологии для автономной перевозки людей и товаров. В России уже можно встретить роботов-доставшиков, которые передвигаются, однако, по тротуарам, а не проезжей части.