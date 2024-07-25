Что можно посеять белорусам в конце июля? Эти овощи созреют уже к осени

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Опубликовано: 25.07.2024 14:20 , Обновлено: 25.07.2024

Некоторые овощи в Беларуси можно посеять и высадить в грунт в середине лета. Посаженные в июле, они созреют к осени. Однако стоит помнить, что уход за ними должен быть иным, чем за более ранними культурами.

Список овощей для посева и посадки в конце июля

В конце июля еще можно посеять и посадить в огороде многие растения, которые успеют вызреть до осени. Так, шпинат, салат-латук, редис и морковь - идеальные овощи для летнего посева. Кольраби, капуста и брокколи - для посадки из рассады.

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Посев в середине лета требует иного подхода, чем весенний, в основном из-за более высоких температур и потребности растений в воде. При правильном уходе вы сможете наслаждаться свежими овощами до поздней осени.

Помните, что летом нужно выбирать быстрорастущие сорта, которые успеют созреть до первых заморозков.

Шпинат

Он быстро прорастает и уже через несколько недель готов к сбору урожая.

Как посеять шпинат летом? Во-первых, убедитесь, что почва хорошо дренирована и воздухопроницаема. Посейте семена на глубину 1-2 см, соблюдая расстояние между растениями 10 см.

Латук

Идеально подходит для посева во второй половине лета. Лучше всего выбирать сорта, устойчивые к появлению цветочной рассады.

Почва должна быть хорошо разрыхленной и влажной. Высевайте семена поверхностно, аккуратно присыпая их тонким слоем почвы. Расстояние между рядами должно составлять 20-30 см.

[info_b]Латук также можно выращивать из рассады.[/info_b]

Редис

Овощ, который идеально подходит для летнего посева. Он быстро растет и готов к сбору урожая уже через несколько недель.

Почва должна быть легкой и проницаемой. Посейте семена на глубину 1-2 см. Расстояние между растениями должно составлять 5-10 см.

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Морковь

Посеянная в конце июля, успеет полностью созреть до первых заморозков. Почва должна быть хорошо обработана и очищена от камней. Посейте семена моркови на глубину 1 см. Расстояние между рядами должно составлять 15-20 см.

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Кольраби

Хорошо удается при летней посадке и готова к сбору урожая примерно через 6-8 недель.

Как сажать кольраби летом? Почва должна быть плодородной и хорошо дренированной. Поместите саженцы в почву на такую же глубину, на какую они были посажены в горшках. Между растениями оставляйте расстояние 20-25 см.

Капуста

Устойчива к низким температурам, поэтому летние посадки идеально подходят для осеннего и зимнего сбора урожая.

Убедитесь, что почва хорошо обработана и плодородна. Поместите саженцы в почву на ту глубину, на которой они находились в горшках. Расстояние между растениями должно составлять 45-60 см.

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Брокколи

Посаженная в конце июля, успеет созреть до первых заморозков. Почва должна быть богата питательными веществами. Расстояние между растениями должно составлять 45-60 см.

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Что нужно знать о поливе в июле?

Повышенная температура ускоряет прорастание, но при этом может привести к более быстрому высыханию почвы, особенно в середине лета, когда жара уже берет свое. Поэтому для обеспечения благоприятных условий для прорастания и роста растений необходим регулярный и, главное, более частый полив.

Почему нужно сеять эти овощи в тени?

Из-за высоких температур рекомендуется сеять в затененных местах и использовать мульчу (агротекстиль, солому, компост, скошенную траву) для защиты молодых растений от интенсивного солнца.

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