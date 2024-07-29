Зачем втыкать отвертку в газон? Вот как этот странный трюк поможет улучшить его внешний вид
Зеленый, идеально подстриженный и пышный газон - это гордость любого садовода-огородника. К сожалению, летом, когда температура достигает рекордных отметок, а солнце палит вовсю, газон легко желтеет и покрывается проплешинами. Как с этим бороться и чем поможет обычная отвертка?
Как часто нужно косить траву летом? Следите за высотой
Ухаживая летом за газоном, многие люди совершают ошибку. В частности, это касается стрижки. Не стоит пренебрегать этим занятием даже в жаркую погоду, но нужно помнить о соблюдении нескольких правил.
Прежде всего, оставьте лезвия чуть длиннее, чем обычно, и следите за их высотой в течение всего жаркого сезона. В идеале их длина должна составлять от 3 до 4 см. Это поможет газону лучше переносить жаркую погоду и сохранять достаточную влажность, даже если вы косите его раз в неделю.
[info_b]Это лето в Беларуси выдалось жарким. В июле в некоторых городах были побиты температурные рекорды. Кое-где столбик показывал даже больше 37 градусов.
Безусловно, такая погода не могла не повлиять на сад и огород. Многие пожаловались на дефицит урожая. Также пострадали и газоны - лужайки пожелтели и высохли. Поэтому важно знать, как легко вернуть им внешний вид.
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На газоне появились ямы и проплешины? Сделайте это — и покрытие станет ровным и зелёным, как на картинке
Что сделать перед тем, как полить газон? Нужна отвертка
Второй важнейшей мерой по уходу за газоном является правильный полив.
Как пересушивание, так и избыточный полив могут привести к катастрофическим последствиям. Поэтому, прежде чем взять лейку, проведите простой тест, который покажет, пришло ли время поливать.
Так, возьмите отвертку и воткните ее в землю. Если она плавно войдет на глубину более 15 см, с поливом можно повременить, так как почва достаточно увлажнена.
Если же она остановится на небольшой глубине, значит, пора поливать. Отвертке будет сложно пробиться через сухую и потрескавшуюся почву.
[info_b]К слову, вместо отвертки подойдут похожие инструменты или предметы, которые вы найдете дома.[/info_b]
Когда не стоит поливать траву? Время имеет значение
Если полив необходим, ни в коем случае не проводите его днем, когда солнце находится высоко в небе. Это будет бесполезно, так как вода очень быстро испарится из-за жары.
Лучшее время для этого - раннее утро или вечер. Летом этот принцип стоит применять ко всем растениям в саду.
Почему белорусам сейчас нельзя косить траву? Эксперты рассказали о последствиях
Как применить скошенную траву на огороде?
Ранее Telegraf.news писал, что многие люди не знают, что делать со скошенной травой. Обычно ее собирают и выбрасывают или сжигают. А кто-то и вовсе оставляет скошенную траву на месте. Однако ее можно сохранить и использовать с пользой в огороде.
Эксперты уверяют — скошенная трава идеально подходит для мульчирования.
[info_b]Мульчирование — поверхностное покрытие почвы мульчей (англ. mulch) для ее защиты и улучшения свойств. Роль мульчи могут выполнять самые разнообразные, как природные органические, так и искусственные неорганические, измельченные до определённых размеров, материалы. Мульчирование — один из самых эффективных способов поддержания здоровья растений.[/info_b]
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