Зачем втыкать отвертку в газон? Вот как этот странный трюк поможет улучшить его внешний вид

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Опубликовано: 29.07.2024 11:11 , Обновлено: 29.07.2024

Зеленый, идеально подстриженный и пышный газон - это гордость любого садовода-огородника. К сожалению, летом, когда температура достигает рекордных отметок, а солнце палит вовсю, газон легко желтеет и покрывается проплешинами. Как с этим бороться и чем поможет обычная отвертка?

Как часто нужно косить траву летом? Следите за высотой

Ухаживая летом за газоном, многие люди совершают ошибку. В частности, это касается стрижки. Не стоит пренебрегать этим занятием даже в жаркую погоду, но нужно помнить о соблюдении нескольких правил.

Прежде всего, оставьте лезвия чуть длиннее, чем обычно, и следите за их высотой в течение всего жаркого сезона. В идеале их длина должна составлять от 3 до 4 см. Это поможет газону лучше переносить жаркую погоду и сохранять достаточную влажность, даже если вы косите его раз в неделю.

[info_b]Это лето в Беларуси выдалось жарким. В июле в некоторых городах были побиты температурные рекорды. Кое-где столбик показывал даже больше 37 градусов.

Безусловно, такая погода не могла не повлиять на сад и огород. Многие пожаловались на дефицит урожая. Также пострадали и газоны - лужайки пожелтели и высохли. Поэтому важно знать, как легко вернуть им внешний вид.

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На газоне появились ямы и проплешины? Сделайте это — и покрытие станет ровным и зелёным, как на картинке

Что сделать перед тем, как полить газон? Нужна отвертка

Второй важнейшей мерой по уходу за газоном является правильный полив.

Как пересушивание, так и избыточный полив могут привести к катастрофическим последствиям. Поэтому, прежде чем взять лейку, проведите простой тест, который покажет, пришло ли время поливать.

Так, возьмите отвертку и воткните ее в землю. Если она плавно войдет на глубину более 15 см, с поливом можно повременить, так как почва достаточно увлажнена.

Если же она остановится на небольшой глубине, значит, пора поливать. Отвертке будет сложно пробиться через сухую и потрескавшуюся почву.

[info_b]К слову, вместо отвертки подойдут похожие инструменты или предметы, которые вы найдете дома.[/info_b]

Когда не стоит поливать траву? Время имеет значение

Если полив необходим, ни в коем случае не проводите его днем, когда солнце находится высоко в небе. Это будет бесполезно, так как вода очень быстро испарится из-за жары.

Лучшее время для этого - раннее утро или вечер. Летом этот принцип стоит применять ко всем растениям в саду.

Почему белорусам сейчас нельзя косить траву? Эксперты рассказали о последствиях

Как применить скошенную траву на огороде?

Ранее Telegraf.news писал, что многие люди не знают, что делать со скошенной травой. Обычно ее собирают и выбрасывают или сжигают. А кто-то и вовсе оставляет скошенную траву на месте. Однако ее можно сохранить и использовать с пользой в огороде.

Эксперты уверяют — скошенная трава идеально подходит для мульчирования.

[info_b]Мульчирование — поверхностное покрытие почвы мульчей (англ. mulch) для ее защиты и улучшения свойств. Роль мульчи могут выполнять самые разнообразные, как природные органические, так и искусственные неорганические, измельченные до определённых размеров, материалы. Мульчирование — один из самых эффективных способов поддержания здоровья растений.[/info_b]

Выбрасываете скошенную траву? Напрасно. Узнали, как использовать ее на огороде с пользой