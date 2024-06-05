На газоне появились ямы и проплешины? Сделайте это - и покрытие станет ровным и зелёным, как на картинке

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Опубликовано: 05.06.2024 11:18 , Обновлено: 05.06.2024

Здоровый, зеленый и равномерно подстриженный газон - один из самых представительных элементов сада или участка. Неудивительно, что многие дачники и садоводы, имеющие участок, теперь стремятся вырастить идеальное травяное покрытие. Однако не всегда эта затея удаётся так, как хочется. Случается, что газон вырастает неравномерно или на нём появляются ямы и пустые участки. Откуда они берутся и как их устранить?

Качество и красота газона во многом связаны с предварительной подготовкой почвы. Однако вне зависимости от того, как вы постарались и какой способ выбрали (посев газона либо рулонный газон) вы можете столкнуться с тем, что на нём появляются ямы и проплешины. Как устранить такие повреждения?

Какое животное роет ямы в газоне?

Дыры и пустые места на газоне обычно создаются животными, которые посещают территорию. К ним относятся, среди прочих, полевки, землеройки и кроты. Дикие кабаны и олени также могут посещать сады, расположенные недалеко от леса . Эти животные способствуют уничтожению не только газона, но и растений, выращиваемых на участке.

Наблюдение может помочь обнаружить животное, роющее ямы на вашем газоне. Кроме того, нужно обратить внимание на тип повреждения. Кроты обычно оставляют после себя характерные холмики. В свою очередь полевки проделывают норы диаметром около 5-6 см. Однако кабаны могут взорать землю и устроить в саду настоящий хаос.

Прежде чем устранять повреждения, необходимо сначала защитить свое имущество от этого вида животных. В случае кротов и полевок могут помочь звуковые отпугиватели или различные виды ядов. Чтобы защититься от кабанов, хорошо бы поставить прочный забор.

Как устранить ямы на газоне?

Газон с ямками предварительно следует тщательно разгрести. Таким образом вы сможете выровнять землю. Следующий шаг – заполнение оставленных животными нор новой почвой. Лучше всего использовать для этой цели специальный газонный субстрат. При устранении ям на газоне также неплохо засыпать небольшим количеством почвы и другие места, где отсутствует трава.

После выполнения вышеописанных действий стоит тщательно проветрить газон . Эта обработка облегчит доступ корней к воде, а также уменьшит риск остатка воды на газоне.

Как восстановить поврежденный газон?

Сильно поврежденный газон может потребовать применения соответствующих регенерирующих смесей. С их помощью можно быстро и легко восстановить поврежденный газон. Некоторые садоводы также используют самозагущающиеся травы . Благодаря им задернение территории происходит гораздо быстрее. Более того, эти типы газонов могут оказаться более устойчивыми к использованию.

Удобрение травы специальными средствами также может помочь восстановить поврежденный газон. Эти препараты обеспечивают траву необходимыми для роста питательными веществами. На рынке также имеются смеси, ограничивающие развитие сорняков. Благодаря им газон будет здоровым и зеленым.

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