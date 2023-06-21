Почему белорусам сейчас нельзя косить траву? Эксперты рассказали о последствиях

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Опубликовано: 21.06.2023 09:49 , Обновлено: 21.06.2023

В Беларусь пришла пора, когда лучше отложить некоторые работы на своем участке. Иначе это может привести к печальным последствиям. Например, эксперты выделили четыре работы на газонах, которые нельзя выполнять, поскольку это сильно повредит траву.

Почему нельзя косить траву?

Дело в том, что сейчас во многих районах Беларуси очень сухо и жарко. В этом время, утверждают специалисты, газон подвергается стрессу, а это означает, что косить его нельзя.

По словам профессионалов, если позволить траве расти немного дольше в жаркую погоду, это действительно может помочь, так как создаст тени на газоне, что позволит ему дольше сохранять влагу.

Никто ведь не хочет, чтобы рядом с домом или на даче была некрасивая, желтая, «выжженная» территория? Тогда придется подождать. Когда нормальная погода вернется, белорусы смогут снова стричь траву на своих участках.

Что еще нельзя делать с газоном в жару?

Также эксперты не советуют поливать газон слишком сильно.

«Во время засухи вы должны стремиться поливать газон с интервалом от 10 до 14 дней, следя за тем, чтобы все участки получали один дюйм воды», — считают профессионалы.

Они отметили, что это помогает газону развить жажду воды и повышает его устойчивость к этим условиям. Как только дождь вернется, газон придет в норму еще быстрее.

Кроме того, жара и сухость — худшее время для подкормки газона , и ее следует избегать до тех пор, пока не вернется дождь.

Эксперты объяснили: «Большинство кормов для газонов выпускаются в гранулированной форме, и их необходимо поливать, чтобы начать работу на газоне. Этот процесс растворения может занять некоторое время, и во время этого ваша газонная пища может сжечь вашу траву.

«Хотя может быть неприятно, что ваш газон не выглядит наилучшим образом, когда светит солнце, в долгосрочной перспективе это улучшит общее состояние вашего газона», — объяснили специалисты.

«Короче говоря, когда наступает засуха, лучший способ действий с вашим газоном — оставить его в покое », — резюмировали профессионалы.

Не выбрасывайте скошенную траву

Кстати, многие люди не знают, что делать со скошенной травой. Обычно ее собирают и выбрасывают или сжигают. А кто-то и вовсе оставляет скошенную траву на месте. Однако ее можно сохранить и использовать с пользой в огороде.

Выбрасываете скошенную траву? Напрасно. Узнали, как использовать ее на огороде с пользой