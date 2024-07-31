Как полить огород дистанционно? Это самодельное приспособление спасёт урожай от засухи во время отпуска

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Опубликовано: 31.07.2024 11:59 , Обновлено: 31.07.2024

Обязанности по уходу за огородом часто не дают возможности уехать куда-то надолго. Кроме того, вопрос полива немало беспокоит и владельцев дач, у которых нет возможности поливать грядки каждый день. Кто-то просит делать это кого-то из родственников или соседей, но не у всех есть такая возможность. К счастью, есть способ организовать полив без привлечения третьих лиц и дорогостоящей системы орошения. Рассказываем, что нужно делать.

Опытные огородники знают, что даже несколько дней без воды для растений могут быть губительными. Особенно вопрос становится животрепещущим в жаркий сезон.

Перед тем как отъехать от огорода на длительное время, нужно как следует полить все грядки и притенить их .

Для этого необходимо установить простые дуги с той стороны участка, где солнце припекает больше всего. Набросьте на дуги укрывной материал, но проследите за тем, чтобы сохранялось проветривание и умеренный доступ к солнцу.

Помните, что цель этого действия - не утеплить грядку, а замедлить испарение влаги из почвы.

Также перед отъездом стоит осмотреть растения на предмет присутствия вредителей . Если не вы заметили появление каких-то паразитов или заболеваний, следует провести обработку .

Для этого можно использовать и домашние средства для борьбы с вредителями. Например, спрей из цветов тысячелистника. Такое опрыскивание не только эффективно борется с паразитами, но и является отличным средством профилактики их появления.

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Хорошо помогает удержать влагу в почве и мульчирование растений . Для этой цели можно использовать скошенную траву.

Укройте ею почву на грядках между овощами, например, помидорами или огурцами. Скошенную и высушенную траву также можно использовать в саду в качестве мульчи вокруг фруктовых деревьев и кустарников. А ещё можно разложить её на многолетних цветниках и среди декоративных трав.

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Далее нужно соорудить специальные оросительные системы из подручных материалов.

Как организовать полив, уезжая в отпуск?

Для того чтобы растения имели доступ к воде в период вашего отсутствия, следует соорудить резервуары с капельным поливом.

Для этого подойдут бутылки из-под воды и напитков. Чем больше их объём, тем лучше.

5-литровые бутылки заполните водой и проделайте несколько отверстий ближе ко дну. Сделать это можно раскалённым гвоздём или сверлом.

Установите бутли в нужных местах на огороде, слегка углубив в землю.

Не делайте дырки очень большими, иначе вода вытечет слишком быстро. Таже вы можете воткнуть в отверстия шнуры или тряпки и положить их под растения, чтобы увеличить площадь орошения.

[info_b]Совет: вы можете заранее подготовить всю систему поливу, но запустить её только перед отъездом. Для этого не вынимайте гвозди из бутылок до того, как соберётесь уезжать.[/info_b]

Можно использовать и пластиковые бутылки меньшего объёма. Заполните их водой и закопайте их горлышками в землю у основания каждого растения или между ними. Вода будет медленно впитываться в почву, снабжая влагой ваши грядки.

Подобным образом вы можете и организовать полив, и в теплице. Внесите туда тазики, вёдра и бочки с водой. Расставьте их в разных местах. Используйте для полива верёвки либо длинные тряпки. Уложите один конец в ёмкость с водой, а другой - вокруг растений.

В поливе в период отсутствия нуждаются не только растения на грядка, но и вазоны в квартире. Ранее Telegraf.news писал о том, как можно организовать полив для комнатных растений.

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