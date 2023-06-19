Как избавится от сорняков на огороде без прополки? Вот самый дешевый метод
Сорные растения, сорняки, могут расти абсолютно везде — на огородах, клумбах и даже на гравии. Они не только снижают урожайность растущих овощей, но и их качество. А вот полоть сорняки, кажется, вообще никто не любит. К счастью, есть несколько простых способов от них избавиться, когда не потребуется покупать дорогостоящие препараты.
Борьба с сорняками на огороде с помощью газет
Огородники в интернете уверяют, что предотвратить рост сорняков на огороде помогают… газеты. И, оказывается, это не миф. Английский эксперт по садоводству Уильям Митчелл подтвердил, что лайфхак с газетами очень эффективен.
По его словам, газету удобно использовать, потому что она пористая, то есть пропускает воду.
«Она также феноменально блокирует свет и к тому же поддается биологическому разложению, поэтому безвредна для окружающей среды», — также отметил специалист.
Как правильно использовать газеты от сорняков?
Митчелл назвал следующие шаги:
- Положить газету на нужную область. Важно, чтобы все края перекрывались и не оставалось никаких зазоров.
- Смочить газету водой, чтобы она не прилипала.
- Добавить сверху слой мульчи и тщательно полить. Это поможет обеспечить почву под ним влагой
При этом эксперт обратил внимание, что газеты, как правило, разлагаются в течение нескольких недель, и их необходимо будет заменить.
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Лучшие домашние средства от сорняков
Для исчезновения сорняков вы также можете попробовать методы, используя домашние средства. Например, уксус.
Смешайте литр воды, стакан уксуса и половину стакана соли (соотношение уксуса и воды 1:4). Вы также можете смешать уксус и воду в пропорции 2:1, не добавляя соль. Однако помните, что уксус может повредить и другие растения, поэтому используйте его осторожно, чтобы он не попал на другие растения.
Еще один естественный способ избавиться от сорняков, — посыпать их пищевой содой . Это нарушает физиологические процессы и растения погибают.
Аналогичный эффект оказывают сахар и древесная зола, которыми посыпают влажные листья сорняков.
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Когда использовать гербициды от сорняков?
Наиболее эффективным методом борьбы с сорняками являются химические препараты, называемые гербицидами.
[info_b]Гербициды (от лат. herba — трава и caedo — убиваю) — химические вещества, применяемые для уничтожения растительности. По характеру действия на растения делятся на гербициды сплошного действия, убивающие все виды растений, и гербициды избирательного (селективного) действия, поражающие одни виды растений и не повреждающие другие.[/info_b]
Лучше всего применять гербициды на ранней стадии развития сорняков, когда они еще не цветут, но у них уже есть 3-4 листа, которые впитают вносимые средства.
Для опрыскивания лучше всего выбрать пасмурный и безветренный день с температурой около 15-20 градусов по Цельсию, когда дождя не предвидится. Благодаря этому можно будет точно нанести препарат на сорняки, а отсутствие осадков позволит ему хорошо впитаться через листья и попасть внутрь растения, вызывая его гибель.
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