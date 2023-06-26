Эти 5 ошибок совершают белорусские огородники после ливней. Рассказываем, как не загубить урожай

Опубликовано: 26.06.2023 15:34 , Обновлено: 26.06.2023

Дождь для многих белорусов— приятное явление после долгой засухи. Однако резкое обильное выпадение большого количества воды не сможет мгновенно решить проблемы. Более того любой продолжительный и/или сильный дождь может нанести вред некоторым растениям. Поэтому, как только небо прояснится, важно проверить свои грядки и ни в коем случае не совершать ошибки, когда растения находятся в потенциально уязвимом состоянии.

Рассказываем, что не следует делать в саду и на огороде после обильных осадков.

Ничего

Не делать ничего после ливней — большая ошибка белорусских огородников. Не думайте, что ваши грядки пережили сильное намокание и остались невредимыми.

Оставлять стоячую воду

Если вы заметили, что вода собралась в на участке вашего огорода или цветочных горшках, вылейте или удалите ее, если можете. Во-первых, так вы избежите подтопления корней растений. А во-ввторых, стоит знать любая стоячая вода может привлечь комаров.

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Удобрять растения

Подождите несколько дней после сильного дождя, прежде чем удобрять свой огород. Если вы сделаете это слишком рано, удобрения могут смыться до того, как начнут действовать.

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Обрезать растения

Хотя можно удалить все ветки или другую листву, поврежденную во время непогоды, после дождя не время обрезать ваши растения.

Обрезка во влажных условиях может сделать ваши растения уязвимыми для патогенных микроорганизмов.

Игнорировать улиток и слизней

Улитки и слизни предпочитают влажную среду обитания, поэтому они могут поселиться в вашем дворе или на огороде после сильного дождя или периода влажной погоды. Проблема в том, что они также любят прогрызать дыры в растениях, цветах и различных листьях.

После всех трудов, которые вы вложили в свой огород, вы, вероятно, не хотите, чтобы он превратился в “шведский стол” для слизней и улиток. Если вы заметили их на растениях, тротуаре или подъездной дорожке, лучше всего убрать их с поверхности и положить в пустое ведро.

Что делать с ними дальше — решать вам. Чтобы переселить их гуманно, выпустите их где-нибудь на расстоянии не менее 20 метрах от вашего дома и огорода, чтобы они не вернулись.

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