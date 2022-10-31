"Столпы творения" оказались "рукой мертвеца". Что на самом деле снял телескоп Джеймса Уэбба

Опубликовано: 31.10.2022 20:19 , Обновлено: 31.10.2022

Телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба показал накануне Хэллоуина новый снимок всем известных "Столпов творения" .

Когда-то их показал человечеству телескоп Хаббл. Однако фото Уэбба вдруг открыло “правду” - столпы не такие уж и столпы. А больше похожи на руку, тянущуюся из тьма космоса.

На самом деле, это образования, заполненные газом и пылью, окутывают звезды, которые медленно формируются на протяжении многих тысячелетий. Космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба запечатлел этот жуткий, чрезвычайно пыльный вид “Столпов Творения” в среднем инфракрасном диапазоне, показав нам новый взгляд на знакомый ландшафт.

Почему свет в среднем инфракрасном диапазоне создает такое мрачное, пугающее настроение на изображении прибора Уэбба в среднем инфракрасном диапазоне (MIRI)? Межзвездная пыль окутывает сцену. И хотя приборы средне-инфракрасного света специализируются на детализации того, где находится пыль, звезды недостаточно яркие на этих длинах волн, чтобы их можно было увидеть.

Вместо этого эти нависающие свинцовые столбы газа и пыли поблескивают по краям, намекая на активность внутри. В этой области образовались тысячи и тысячи звезд. Это становится очевидным при изучении недавнего изображения Уэбба с камеры ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam), рассказали в НАСА.

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Большинство звезд не видны. Почему? Многие новообразованные звезды больше не окружены достаточным количеством пыли, чтобы их можно было обнаружить в среднем инфракрасном диапазоне. Вместо этого MIRI наблюдает за молодыми звездами, которые еще не сбросили свои пыльные “плащи”. Это малиновые шары по краям колонн. Напротив, голубые звезды, которые усеивают сцену, страющие, что означает, что они сбросили большую часть своих слоев газа и пыли.

Ближний инфракрасный свет позволяет наблюдать газ и пыль в мельчайших деталях. Это также безошибочно прослеживается на всем фоне. Самые плотные участки пыли имеют самые темные оттенки серого.

Красная область вверху, которая образует сверхъестественную букву V, похожую на сову с распростертыми крыльями, - это место, где пыль рассеянная и прохладнее. Обратите внимание, что на заднем плане не видно галактик – межзвездная среда в самой плотной части диска Млечного Пути слишком насыщена газом и пылью, чтобы их далекий свет мог проникать внутрь.

Насколько обширен ландшафт Столпов Творения?

Обведите самый верхний столб, приземляясь на ярко-красную звезду, выступающую из его нижнего края, как палка от метлы. Эта звезда и ее пылевой покров больше, чем размеры всей нашей Солнечной системы.

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[info_b]Эта часть космоса была впервые запечатлена космическим телескопом НАСА “Хаббл” в 1995 году и повторно рассмотрена в 2014 году, но многие другие обсерватории, такие как космический телескоп НАСА “Спитцер”, также пристально вглядывались в Столпы творения. С каждым наблюдением астрономы получают новую информацию и благодаря своим постоянным исследованиям строят более глубокое понимание этой области звездообразования. [/info_b]

Каждая длина волны света и усовершенствованный прибор обеспечивают гораздо более точные подсчеты газа, пыли и звезд, которые информируют исследователей о моделях формирования звезд. В результате нового изображения MIRI астрономы теперь имеют данные с более высоким разрешением в среднем инфракрасном диапазоне, чем когда-либо прежде, и проанализируют его гораздо более точные измерения пыли, чтобы создать более полный трехмерный ландшафт этого отдаленного региона.

Столпы творения расположены в огромной туманности Орла, которая находится на расстоянии 6500 световых лет от нас.

[info_b]Оригинал изображения можно посмотреть на сайте НАСА [link href=“https://webb.nasa.gov/” rel=“noopener” target=“_blank”] тут [/link]. [/info_b]

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