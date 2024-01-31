«Образ русского как гомосексуала» – Клип певца Шамана предложили проверить на ЛГБТ-пропаганду

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Опубликовано: 31.01.2024 17:00 , Обновлено: 31.01.2024

В России активист Ян Коробков подал заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить творчество российского певца под псевдонимом SHAMAN. Причем, претензии две: пропаганда ЛГБТ и оскорбление чувств верующих. Что именно возмутило активиста?

Коробков обратил внимание на то, что исполнитель наносит макияж во время съемок. В тексте он написал, что в клипе на песню «Я русский» Шаман (настоящее имя – Ярослав Дронов – ред.) выступает на сцене «в женском макияже, а именно с подведенными косметическим карандашом глазами в сочетании с многочисленными косичками на голове».

«Видно, что Дронов счастлив и ему нравится внимание мужчин в толпе. Он посылает месседж: «Смотрите, я накрасил глаза женской тушью и карандашом и теперь привлекаю внимание неопределенного количества мужчин. Хотите так же? Тогда скорее красьте глаза, будьте, как я», – написано в тексте заявления.

Активист и дальше присмотрелся к певцу.

«Шаман поет в клипе «Я русский», тем самым «создает образ русского человека как гомосексуала, который порочит многомиллионную национальность самой большой страны в мире, на которую тлетворно влияет западная культура, где разрешены однополые браки и сексуальные акты», – рассудил Коробков.

В TГ-канале «Осторожно, новости», где опубликовали текст заявления, также отметили, что заявитель обратил внимание на эпизоды в клипе, где мужчины хлопают артисту, носят его на руках и в результате этих действий могли «дотрагиваться через одежду до интимных мест».

Звёзды российского шоу-бизнеса устроили голую вечеринку. Их обвинили в пропаганде ЛГБТ

Коробков усмотрел в клипе и признаки оскорбления чувств верующих, потому что в нем есть аудиодорожка с колокольным звоном, а в адресной строке появляется аббревиатура FAP, «которая в английском сленге означает мастурбацию».

Активист обратил внимание, что на момент написания жалобы клип артиста просмотрели более 48 млн. раз.

«Своими действиями Дронов на протяжении длительного периода наносит вред неопределенному кругу лиц мужского пола, которые, посмотрев кадры с накрашенным мужчиной, мгут поддаться его пропаганде, стать геями и навредить генофонду РФ, отказавшись размножаться с женщинами», – заключил Коробков.

«Коробков попросил наказать певца „по всей строгости закона“».

При этом в разговоре с Telegram-каналом «Осторожно, новости» Коробков назвал свое заявление пост-ироничным и сообщил, что подал его в правоохранительные органы в свете ужесточения законов, заранее зная, что МВД будет обязано провести проверку.

Не первое обвинение в пропаганде ЛГБТ

Роскомнадзор с декабря 2022 года выписал около сотни административных протоколов за демонстрацию несовершеннолетним ЛГБТ-контента и его пропаганду на ТВ и в онлайн-кинотеатрах. Общая сумма выписанных за год штрафов составила более 50 млн. рублей. Напомним два последних из нашумевших в минувшем декабре.

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 500 тысяч рублей музыкальный телеканал Aiva за трансляцию клипа песни Сергея Лазарева на песню «Так красиво», в котором Роскомнадзор обнаружил пропаганду движения ЛГБТ. Суд установил, что кадры в ролике создают установку для аудитории о приемлемости нетрадиционных сексуальных отношений и их равноценности с союзом мужчины и женщины. Лазарев никак не прокомментировал ситуацию, но удалил клип на песню со своего канала на YouTube.

Клип Баскова «Странник», находящийся в YouTube с 2012 года, показал телеканал «Точка ТВ». И спустя столько лет, по решению Таганского суда Москвы, канал обязали уплатить штраф в один миллион рублей по статье «о демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений» среди несовершеннолетних. Суть претензии: «сцены содержат коммуникативные признаки романтического межличностного отношения». Об этом мы писали здесь:

«Атмосфера гедонизма и разврата» – Российский суд признал клип Баскова пропагандой ЛГБТ