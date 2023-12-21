Звёзды российского шоу-бизнеса устроили голую вечеринку. Их обвинили в пропаганде ЛГБТ

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Опубликовано: 21.12.2023 14:21 , Обновлено: 21.12.2023

Известные российские артисты устроили в Москве голую вечеринку. Ее организовала актриса и телеведущая Анастасия Ивлеева.

«Голых звезд» собрали в клубе «Мутабор». Пришли Ксения Собчак, Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дима Билан и другие известные члены шоу-бизнеса, сообщил ТГ-канал «Политика страны».

В российских соцсетях и телеграмм-каналах тут же началось возмущение «такой вечеринкой во время войны». По информации канала, несколько общественных организаций обратились в прокуратуру с требованием проверить Ивлееву на предмет пропаганды ЛГБТ, а клуб «Мутабор» и вовсе – закрыть.

[info_b]ЛГБТ-движение в России в конце ноября признали «экстремистским».[/info_b]

Недавно Телеграф писал, что суд в России усмотрел «пропаганду» ЛГБТ в клипе Николая Баскова «Странник».

«Атмосфера гедонизма и разврата» – Российский суд признал клип Баскова пропагандой ЛГБТ