Звёзды российского шоу-бизнеса устроили голую вечеринку. Их обвинили в пропаганде ЛГБТ
Известные российские артисты устроили в Москве голую вечеринку. Ее организовала актриса и телеведущая Анастасия Ивлеева.
«Голых звезд» собрали в клубе «Мутабор». Пришли Ксения Собчак, Лолита Милявская, Филипп Киркоров, Дима Билан и другие известные члены шоу-бизнеса, сообщил ТГ-канал «Политика страны».
В российских соцсетях и телеграмм-каналах тут же началось возмущение «такой вечеринкой во время войны». По информации канала, несколько общественных организаций обратились в прокуратуру с требованием проверить Ивлееву на предмет пропаганды ЛГБТ, а клуб «Мутабор» и вовсе – закрыть.
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Недавно Телеграф писал, что суд в России усмотрел «пропаганду» ЛГБТ в клипе Николая Баскова «Странник».
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