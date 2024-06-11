Почему вишни и черешни на дереве лопаются? Эти 2 метода сохранят ягоды целыми

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Опубликовано: 11.06.2024 10:08 , Обновлено: 15.11.2024

Независимо от того, есть ли у вас в саду одно или несколько деревьев вишен и черешен, главная цель при их выращивании - получить полные ведра здоровых, вкусных плодов. К сожалению, бывают случаи, когда нежные ягоды лопаются. Этому способствуют засухи и внезапные ливни. Поврежденные плоды - это очаг инфекции, поэтому узнайте, что можно сделать, чтобы предотвратить лопание вишен и черешен.

Почему ягоды лопаются/трескаются?

Резкие изменения погоды не идут на пользу плодовым деревьям и кустарникам. Когда поздней весной наступает засуха и резко прерываются проливные дожди, нежные плоды, такие как ягоды, срываются больше всего. Сочные, сладкие плоды винного цвета, висящие на ветвях деревьев как сережки, легко повреждаются. Жара, приходящая волнами, и высокая влажность повышают их внутреннее давление. В результате образуются пока еще невидимые микротрещины. Со временем они увеличиваются, в открытые раны попадают инфекции и начинается гниение.

Согласно источникам, основной причиной возникающих повреждений является усиленное поглощение воды кожицей плода.

Растущие шарики вишни и черешни увеличиваются в размерах почти на 4 процента каждый день, и скорость и размер этого означают, что происходит заметное увеличение напряжения клеточной стенки. Поэтому крепкие, хорошо сформированные плоды могут быть повреждены под воздействием неожиданных сил и неблагоприятных условий.

Во время дождя вода проникает в плоды через микротрещины, способствует дальнейшему повреждению внешних слоев и повышает восприимчивость вишни и черешни к грибковым заболеваниям. Риск потери созревших ягод возрастает, если:

температура воздуха превысила 10°C и быстро повышается;

в жаркую погоду после грозы выпадает больше осадков;

идет сильный дождь, но без ветра (ветер ускоряет высыхание плодов);

дождь идет ночью, а не днем (ночью напряжение клеточных стенок выше, и плоды высыхают медленнее);

после теплой ночи день пасмурный, и выпавшая роса дольше держится на плодах.

К счастью, существуют методы, позволяющие свести к минимуму риск растрескивания вишен и черешен. Стоит попробовать их при домашнем выращивании.

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Как предотвратить растрескивание вишни и черешни?

Даже среди сортов с низкой склонностью к растрескиванию эта проблема может возникнуть, когда погодные условия этому особенно способствуют. Поэтому попробуйте применить несколько простых методов, чтобы защитить свои плоды.

Насыщенный полив

Перед дождями старайтесь регулярно орошать почву, чтобы защитить деревья от внезапного и быстрого поглощения воды корнями. Если вы видите, что прогнозируются сильные дожди, то за 2 дня до них проводите насыщающий полив, который длится непрерывно в течение 2-3 часов. Старайтесь, чтобы почва вокруг корневого комка была пропитана на глубину около 30 см. При необходимости повторите процедуру.

Внекорневые обработки на основе кальция

Применяйте препарат кальция за 2-3 недели до планируемого сбора урожая и всегда перед сильным дождем. Приготовьте его в соответствии с инструкциями производителя выбранного препарата, уделяя особое внимание получению правильной концентрации раствора. Обработка укрепляет клеточные стенки плодов и повышает устойчивость внешних слоев к повреждениям. Не волнуйтесь, если после опрыскивания на вишнях и черешнях останется белый осадок. Он стечет с первым дождем.

В больших садах используют специальные укрытия, которые накрывают деревья примерно за 15 дней до планируемого сбора урожая, но такие конструкции стоят дорого, а плоды, несмотря на защиту, созревают медленнее и имеют меньший цвет.

Что можно сделать, чтобы вишня и черешня не растрескивались после дождя? Опытные садоводы советуют попытаться удалить воду из кроны сразу после окончания дождя. Например, стряхнуть воду с веток, осторожно покачивая их.

Ранее Telegraf.news писал, что блогер и садовод, который ведёт канал “Игорь Критикует” на YouTube, рассказал про свой опыт летней обрезки вишни и показал, как это влияет на плодоношение в последующем.

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