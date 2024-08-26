Как пересадить пионы в августе? Эксперт рассказала, что положить под куст, чтобы пышно цвели весной

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Опубликовано: 26.08.2024 11:46 , Обновлено: 26.08.2024

Пионы - одни из самых популярных цветов на приусадебных участков белорусов. Иногда место для цветка было выбрано не очень удачно, и его требуется пересадить. Август - лучшая пора, когда можно это сделать. Садовод-биолог Юлия Кондратенок рассказала в блоге белорусского производителя средств защиты растений Procvetok в TikТok, как пересадить и размножить кусты пиона, чтобы весной можно было наслаждаться их обильным цветением.

Разноцветные и пышные пионы не только по-настоящему преображают пространство весной, но нередко служат основой для создания школьных букетов на последний звонок. Вырастить пионы не так сложно, однако правильная посадка и подкормка играют первостепенное значение в вопросе здоровья и цветения этих растений.

[info_b]В вопросе места посадки пион достаточно капризное растение. Если выбрать его неудачно, то цветов можно и не дождаться. Выбирайте для пиона открытое, солнечное место, но в то же время, защищенное от сильных и холодных ветров.[/info_b]

Для того, чтобы пересадить пион сначала нужно подготовить посадочную яму 40х40 см и почвенную смесь. Для смеси землю из ямы наполовину смешайте с вызревшей органикой и добавьте 30-40 г комплексного удобрения , например, Азофоски.

Срежьте на пионе листья, оставив небольшие черешки.

Теперь приступайте к выкапыванию растения. Сначала снимите верхний слой почвы вокруг куста – так вы определите границы корневища. Обкапайте корневище и извлеките куст из земли.

Для того, чтобы разделить куст на несколько частей используйте острый и стерильный нож. Сделайте “делёнки” с 2-3 почками , как в видео. Срезы присыпьте толчёным углём .

“Моя бабушка всегда клала на дно ямы ломтик ржаного хлеба. И я так делаю, слегка присыпаю землей”, - рассказала о своём способе биолог Юлия Кондратенок.

Поместите корневище в посадочную яму так, чтобы почки оказались на 3-5 см ниже уровня земли , и засыпьте почвой, периодически её уплотняя.

В конце садовод порекомендовала полить куст препаратом “Растим цветы” от Procvetok. Его можно заменить раствором сенной палочки .

Приготовить раствор сенной палочки можно и самостоятельно, но на это потребуется 2-3 дня.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как его можно сделать в домашних условиях и для чего ещё использовать в саду.

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Для лучшего укоренения и защиты куста пиона от гнилей, стоит сделать с лой мульчи из торфа или компоста.

Если вы хотите продлить цветение роз до заморозков, то можете прибегнуть к ряду хитростей, которые используют опытные флористы. Telegraf.news писал о том, что садовод-биолог Юлия Кондратенок рассказала в блоге белорусского производителя средств защиты растений Procvetok в TikТok, что нужно сделать, чтобы розы цвели повторно.

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