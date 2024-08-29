Как избавиться от сорняков, чтобы заодно не вырвать цветы? Биолог показала, чем поможет картон

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Опубликовано: 29.08.2024 10:01 , Обновлено: 29.08.2024

Сорняки - проблема не только в огороде, но и на цветочных клумбах. Нередко паразит вырастает настолько близко к цветку, что вырвать его, не повредив корневую систему полезного растения, не получится. Садовод и биолог Юлия Кондратенок рассказала в блоге белорусского производителя средств защиты растений Procvetok в Tikтok, как можно избавиться от надоедливого сорняка, не повредив цветы.

Наличие сорняков как на грядке, так и на клумбе нередко становится настоящим бедствием. Для того чтобы желанные цветы развивались хорошо и не испытывали недостатка в воде и питательных веществах, их необходимо регулярно пропалывать. Однако иногда удаление сорняка может представлять угрозу для цветка.

Их корни переплетаются друг с другом, и, вырвав сорняк, можно ненароком серьёзно повредить корни нужного растения. А случается, что эта процедура и вовсе окажется бесполезной, и получится только сорвать верхушку вредоносного растения, после чего оно вновь отрастает заново.

К счастью, существует способ избавиться от сорняка безопасно и без проблем. О нём рассказала садовод и биолог бренда Procvetok Юлия Кондратенок.

Для этого нужно вооружиться листом картона. Сделайте на одной из сторон узкий вырез. Поднесите картонку к листу сорняка, чтобы его часть вошла в вырез. После нанесите кисточкой раствор гербицида сплошного действия, например, “Торнадо”.

[info_b]Гербициды сплошного действия позволяют эффективно устранять разные виды сорняков, включая многолетние растения. Однако необходимо учитывать, что эти средства губительно воздействуют не только на сорную растительность, но и на полезные культуры, поэтому их сфера применения может быть ограничена. Данный способ позволяет использовать гербицид локально, без угрозы для полезного растения.[/info_b]

Таким образом следует обработать треть листьев сорняков. Средство всосётся в лист и разнесётся по тканям растения, попав и в корневище. Спустя 2-3 недели сорняк усохнет.

“После того как избавитесь от сорняков, цветам достанется больше света, влаги и питания”, - подчеркнула эксперт.

Как избавиться от сорняков на тротуарной плитке?

Надоедливые сорняки любят всходить не только на грядках и клумбах, но и тротуарной плитке, брусчатке и дорожках. Зелёная поросль на них не только выглядит неэстетично, но со временем может повредить покрытие.

Для того, чтобы избавиться от сорняков на тропе не обязательно использовать гербициды. Вы можете ограничиться безвредными домашними средствами: содой, солью и даже кипятком. Как их использовать Telegraf.news рассказывал в материале по ссылке ниже.

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Ранее Telegraf.news писала о том, что садовод-биолог Юлия Кондратенок рассказала в блоге белорусского производителя средств защиты растений Procvetok в TikТok, как пересадить и размножить кусты пиона, чтобы весной можно было наслаждаться их обильным цветением.

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