Что посадить и посеять на огороде в мае? Лучший месяц для работ
Май — идеальной время, чтобы серьезно заняться работами на огороде и в саду, так как это первый действительно теплый весенний месяц. И неважно, большой у вас участок или есть просто немного места. В любом случае можно получить невероятно удачный урожай. Главное, все сделать вовремя и правильно.
Какие овощи посадить в мае на огороде?
В мае можно подумать о пересадке в грунт рассады:
- томатов;
- перца;
- лука;
- салата;
- брокколи;
- лука-порея;
- сельдерея.
Для этих растений апрель слишком холодный месяц, и заморозки могут серьезно их повредить. Однако и в мае ночью может накрыть минусовая температура. Поэтому стоит внимательно смотреть прогноз погоды, и уже тогда садить овощи и зелень.
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Также в мае стоит посадить:
- картошку;
- морковь;
- редис;
- кабачки;
- петрушку;
- кукурузу;
- огурцы;
- тыкву;
- свеклу.
Кроме того, можно начать выращивать базилик, рукколу и укроп.
Какие цветы посадить в мае?
Май – хорошее время для посадки:
- люпинов;
- настурций;
- подсолнечника;
- гладиолусов;
- бархатцев.
Какие работы в саду нужно сделать в мае?
До летам садоводом нужно успеть:
- удобрит растения;
- обрезать кустарники;
- покосить траву;
- заняться компостам;
- прополоть сорняки.
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Из чего можно сделать удобрение для растений?
Кстати, вам не нужно покупать специализированные препараты для удобрения ваших растений. Продукты, которые уже есть у вас на кухне или в ванной, отлично подойдут. Вы даже можете сделать удобрение из банановой кожуры. Просто залейте ее водой и подождите. Можно предварительно порезать ее на мелкие кусочки. Затем полейте растения полученной жидкостью.
Кофейная гуща также хороша в качестве удобрения для растений. Она обеспечивает их важными питательными веществами, такими как азот, фосфор, магний, калий и медь.
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