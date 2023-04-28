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Что посадить и посеять на огороде в мае? Лучший месяц для работ

Что посадить и посеять на огороде в мае? Лучший месяц для работ
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Май — идеальной время, чтобы серьезно заняться работами на огороде и в саду, так как это первый действительно теплый весенний месяц. И неважно, большой у вас участок или есть просто немного места. В любом случае можно получить невероятно удачный урожай. Главное, все сделать вовремя и правильно.

Какие овощи посадить в мае на огороде?

В мае можно подумать о пересадке в грунт рассады:

  • томатов;
  • перца;
  • лука;
  • салата;
  • брокколи;
  • лука-порея;
  • сельдерея.

Для этих растений апрель слишком холодный месяц, и заморозки могут серьезно их повредить. Однако и в мае ночью может накрыть минусовая температура. Поэтому стоит внимательно смотреть прогноз погоды, и уже тогда садить овощи и зелень.

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Также в мае стоит посадить:

  • картошку;
  • морковь;
  • редис;
  • кабачки;
  • петрушку;
  • кукурузу;
  • огурцы;
  • тыкву;
  • свеклу.

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Кроме того, можно начать выращивать базилик, рукколу и укроп.

Какие цветы посадить в мае?

Май – хорошее время для посадки:

  • люпинов;
  • настурций;
  • подсолнечника;
  • гладиолусов;
  • бархатцев.

Какие работы в саду нужно сделать в мае?

До летам садоводом нужно успеть:

  • удобрит растения;
  • обрезать кустарники;
  • покосить траву;
  • заняться компостам;
  • прополоть сорняки.

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Из чего можно сделать удобрение для растений?

Кстати, вам не нужно покупать специализированные препараты для удобрения ваших растений. Продукты, которые уже есть у вас на кухне или в ванной, отлично подойдут. Вы даже можете сделать удобрение из банановой кожуры. Просто залейте ее водой и подождите. Можно предварительно порезать ее на мелкие кусочки. Затем полейте растения полученной жидкостью.

Кофейная гуща также хороша в качестве удобрения для растений. Она обеспечивает их важными питательными веществами, такими как азот, фосфор, магний, калий и медь.

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