Что посадить и посеять на огороде в мае? Лучший месяц для работ

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Опубликовано: 28.04.2023 13:54 , Обновлено: 28.04.2023

Май — идеальной время, чтобы серьезно заняться работами на огороде и в саду, так как это первый действительно теплый весенний месяц. И неважно, большой у вас участок или есть просто немного места. В любом случае можно получить невероятно удачный урожай. Главное, все сделать вовремя и правильно.

Какие овощи посадить в мае на огороде?

В мае можно подумать о пересадке в грунт рассады:

томатов;

перца;

лука;

салата;

брокколи;

лука-порея;

сельдерея.

Для этих растений апрель слишком холодный месяц, и заморозки могут серьезно их повредить. Однако и в мае ночью может накрыть минусовая температура. Поэтому стоит внимательно смотреть прогноз погоды, и уже тогда садить овощи и зелень.

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Также в мае стоит посадить:

картошку;

морковь;

редис;

кабачки;

петрушку;

кукурузу;

огурцы;

тыкву;

свеклу.

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Кроме того, можно начать выращивать базилик, рукколу и укроп.

Какие цветы посадить в мае?

Май – хорошее время для посадки:

люпинов;

настурций;

подсолнечника;

гладиолусов;

бархатцев.

Какие работы в саду нужно сделать в мае?

До летам садоводом нужно успеть:

удобрит растения;

обрезать кустарники;

покосить траву;

заняться компостам;

прополоть сорняки.

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Из чего можно сделать удобрение для растений?

Кстати, вам не нужно покупать специализированные препараты для удобрения ваших растений. Продукты, которые уже есть у вас на кухне или в ванной, отлично подойдут. Вы даже можете сделать удобрение из банановой кожуры. Просто залейте ее водой и подождите. Можно предварительно порезать ее на мелкие кусочки. Затем полейте растения полученной жидкостью.

Кофейная гуща также хороша в качестве удобрения для растений. Она обеспечивает их важными питательными веществами, такими как азот, фосфор, магний, калий и медь.

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