В РФ Оксимирона обвинили в призывах «отделить Санкт-Петербург от России»

Опубликовано: 26.10.2022 13:34 , Обновлено: 26.10.2022

Глава российской организации «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина 26 октября заявила, что потребует от Генпрокуратуры РФ признать экстремистской песню «Ойда» рэпера Оксимирона.

По еесловам, «песня содержит призывы отделить Санкт-Петербург от России».

[info_b]Вероятно, Мизулина имеет в виду строчку рэпера «Ингрия будет свободной». Ингрия, или Ингерманландия, — одно из исторических названий области на северо-западе России, где находится современный Санкт-Петербург. Употребление топонима «Свободная Ингрия» приписывают сторонникам автономии Петербурга и Ленинградской области, однако в самом городе его скорее используют в шутливом ключе, пишет «Медуза». [/info_b]

Кроме того, по ее мнению, проверят нужно и самого Оксимирона. А именно «на причастность к участию и организации экстремистской деятельности по расколу России на почве межнациональной темы».

«Вот ведь какая интересная выходит история. В начале года иноагент выступил против СВО, сбежал из России, а теперь вернулся с уже новой задачей от западных кураторов — бить по межнациональной повестке? Получил наказ?», — написала она в своем телеграм-канале.

А еще Мизулина призвала власти «быть активнее в борьбе с внедренными в нашу культуру и общественную жизнь провокаторами».

Кстати, днем ранее, 25 октября, суд в Москве признал экстремистской песню Оксимирона «Последний звонок». Как утверждали представители прокуратуры, в этом треке содержатся «признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда идей терроризма».

А в начале октября рэпер получил статус иноагента.

Ранее Телеграф писал, что российский миллиардер Юрий Мильнер заявил 10 октября, что отказывается от российского гражданства. Об этом сообщил представитель Мильнера.

«Мы с семьей навсегда уехали из России в 2014 году, после российской аннексии Крыма. А этим летом мы официально завершили процесс отказа от российского гражданства», — заявил теперь уже израильский бизнесмен.

Российский миллиардер Мильнер отказался от гражданства РФ