В РФ Оксимирона обвинили в призывах «отделить Санкт-Петербург от России»
Глава российской организации «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина 26 октября заявила, что потребует от Генпрокуратуры РФ признать экстремистской песню «Ойда» рэпера Оксимирона.
По еесловам, «песня содержит призывы отделить Санкт-Петербург от России».
[info_b]Вероятно, Мизулина имеет в виду строчку рэпера «Ингрия будет свободной». Ингрия, или Ингерманландия, — одно из исторических названий области на северо-западе России, где находится современный Санкт-Петербург. Употребление топонима «Свободная Ингрия» приписывают сторонникам автономии Петербурга и Ленинградской области, однако в самом городе его скорее используют в шутливом ключе, пишет «Медуза». [/info_b]
Кроме того, по ее мнению, проверят нужно и самого Оксимирона. А именно «на причастность к участию и организации экстремистской деятельности по расколу России на почве межнациональной темы».
«Вот ведь какая интересная выходит история. В начале года иноагент выступил против СВО, сбежал из России, а теперь вернулся с уже новой задачей от западных кураторов — бить по межнациональной повестке? Получил наказ?», — написала она в своем телеграм-канале.
А еще Мизулина призвала власти «быть активнее в борьбе с внедренными в нашу культуру и общественную жизнь провокаторами».
Кстати, днем ранее, 25 октября, суд в Москве признал экстремистской песню Оксимирона «Последний звонок». Как утверждали представители прокуратуры, в этом треке содержатся «признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда идей терроризма».
А в начале октября рэпер получил статус иноагента.
Ранее Телеграф писал, что российский миллиардер Юрий Мильнер заявил 10 октября, что отказывается от российского гражданства. Об этом сообщил представитель Мильнера.
«Мы с семьей навсегда уехали из России в 2014 году, после российской аннексии Крыма. А этим летом мы официально завершили процесс отказа от российского гражданства», — заявил теперь уже израильский бизнесмен.