На певца Витаса завели уголовное дело — грозит до двух лет тюрьмы

Опубликовано: 27.10.2022 15:16 , Обновлено: 27.10.2022

В России на 43-летнего певца Витаса (Виталия Грачева) возбудили уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде. Об этом 27 октября сообщило сразу несколько российских СМИ.

Как пишет РБК, в ночь на 23 октября в одном из караоке-клубом Москвы Витас вступил в конфликт с другим посетителем и распылил ему в лицо перцовый газ из баллончика. В итоге мужчина получил химический ожог глаз.

В 7days.ru уточнили, что пострадавший — чиновник из Минтруда РФ, 38-летний Султан Джандигов.

Почему между ними возник конфликт — неизвестно.

В итоге на певца завели дело умышленном причинении легкого вреда здоровью. Ему грозит два года тюрьмы, если баллончик прировняют к оружию. В ином случае — исправительные работы или четыре месяца лишения свободы.

Ранее Телеграф писал, что глава российской организации «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина 26 октября заявила, что потребует от Генпрокуратуры РФ признать экстремистской песню «Ойда» рэпера Оксимирона. По ее словам, «песня содержит призывы отделить Санкт-Петербург от России».

В РФ Оксимирона обвинили в призывах «отделить Санкт-Петербург от России»