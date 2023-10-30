"Лучше бы пластырь" - Подписчики оценили самое "самое крошечное бикини в мире" на модели Playboy
Модель Playboy Кассандра Сиенега довела стиль минибикини до крайности во время празднования своего дня рождения. Фотографиями она поделилась в Инстаграме.
На снимке в Instagram Кассандра, которая публикует посты под ником cjsparxx, продемонстрировала розовое бикини, которое едва прикрывало что-либо, и было названо “самым крошечным в мире” одним из поклонников в комментариях. Необычный купальный костюм сшит из трех очень маленьких лоскутков розовой ткани, которые просто удерживаются на ее теле прозрачными завязками.
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Один из ценителей прокомментировал почти невидимое бикини. “Надо было просто воспользоваться пластырями”, - предложил он.
Другой написал: “И установила рекорд по самому маленькому бикини в мире”.
Ещё один саркастичный пользователь прокомментировал: “Так много материала на этом бикини! Каковы инструкции по стирке?”
В то время как другой возмутился: “Ты слишком прикрыта на этой фотографии”
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