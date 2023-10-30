"Лучше бы пластырь" - Подписчики оценили самое "самое крошечное бикини в мире" на модели Playboy

📷 Фото

Опубликовано: 30.10.2023 17:10 , Обновлено: 30.10.2023

Модель Playboy Кассандра Сиенега довела стиль минибикини до крайности во время празднования своего дня рождения. Фотографиями она поделилась в Инстаграме.

На снимке в Instagram Кассандра, которая публикует посты под ником cjsparxx, продемонстрировала розовое бикини, которое едва прикрывало что-либо, и было названо “самым крошечным в мире” одним из поклонников в комментариях. Необычный купальный костюм сшит из трех очень маленьких лоскутков розовой ткани, которые просто удерживаются на ее теле прозрачными завязками.

[info_b]Осторожно! Далее в тексте присутствует фото 18+.[/info_b]

Один из ценителей прокомментировал почти невидимое бикини. “Надо было просто воспользоваться пластырями”, - предложил он.

Другой написал: “И установила рекорд по самому маленькому бикини в мире”.

Ещё один саркастичный пользователь прокомментировал: “Так много материала на этом бикини! Каковы инструкции по стирке?”

В то время как другой возмутился: “Ты слишком прикрыта на этой фотографии”

Ранее Телеграф сообщил, что в эфире белорусского телевидения обсудили какой должна быть “идеальная” молодая белоруска. Интересно, записали бы он. Обладательницу самого маленького бикини в мире в подходящие по стандарту?

Приглашённые в студию мужчины рассказали о своем эталоне красоты, причем говорили как “о высоких материях”, так и о “формах”, которыми, по их мнению, должны обладать белоруски.

На госТВ рассказали, какие «формы» и характер должны быть у молодых белорусок