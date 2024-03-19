Леонтьев объявил об уходе со сцены

Опубликовано: 19.03.2024 12:10 , Обновлено: 19.03.2024

Концертный директор российского певца и композитора Валерия Леонтьева Борис Чигирев сообщил об уходе артиста со сцены.

“Валерий Яковлевич давно уже покинул сцену, просто сейчас объявил об этом официально. Но мы уже давно не даем концерты и не снимаемся ни в каких программах по причине того, что ему уже 75 лет”, - рассказал ТАСС Чигирев.

Он добавил, что прощальное турне Леонтьева не планируется.

К слову, сегодня, 19 марта, артисту исполнилось 75 лет. Российский телеканал НТВ привел такую цитату Леонтьева: «Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году — на свое 70-летие — шоу в Москве в Кремле, в Питере в „Октябрьском“ и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез».

[info_b] Валерий Леонтьев - советский и российский певец. Его наиболее известные хиты - “Вернисаж” (совместно с Лаймой Вайкуле), “Дельтаплан”, “Зеленый свет”, “Казанова”. Народный артист Российской Федерации (1996), заслуженный артист Украинской ССР (1987). Записал более 30 альбомов, многие из которых разошлись миллионными тиражами.

Сейчас исполнитель вместе с супругой живет в США, изредка приезжая в Россию.

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