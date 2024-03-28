83-летняя Светлана Светличная попала из психиатрии в кардиологию. Чем болеет актриса?

Опубликовано: 28.03.2024 17:08 , Обновлено: 28.03.2024

Актрису советского кинематографа Светлану Светличную в среду вечером, 27 марта, госпитализировали из психиатрической больницы в кардиологию. По предварительной информации, у женщины случился инфаркт.

Некоторое время назад медики обнаружили у актрисы проблемы с сердцем — она жаловалась на боли в груди. 27 марта сотрудники клиники, в которой она находилась из-за деменции, вызвали специалистов, чтобы сделать артистке кардиограмму. О том, что Светличную забрали в больницу, сообщил её сын Алексей, передаёт агентство “РИА Новости”.

83-летняя артистка страдала деменцией, поэтому около года назад её поместили в психиатрическую больницу. Она с трудом узнавала своих друзей и считала, что ей 41 год, пишет издание “Комсомольская правда”. Родные решили, что в силу непростого состояния (когда актриса могла ходить, она уходила из дома и терялась), Светличная должна находиться под наблюдением врачей. Кроме того, у неё обнаружили проблемы с ногами, поэтому в последнее время актриса перемещалась на коляске.

Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная стала известной благодаря таким фильмам, как:

“Бриллиантовая рука”;

“Семнадцать мгновений весны”;

“Любить”;

“Неподсуден”;

“Держись за облака”;

“Им покоряется небо”.

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