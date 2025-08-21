Туя не будет желтеть, если внести пару ложек этого удобрения в августе. Осенью уже будет поздно

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Опубликовано: 21.08.2025 10:36 , Обновлено: 21.08.2025

Туи — очень популярные у белорусов декоративные растения. При правильном уходе они радуют глаз круглый год. Но чтобы сохранить их яркий зелёный цвет, в августе нужно провести несколько обработок. И это последний шанс в этом году.

Почему туя желтеет и чем подкормить?

По словам опытных садоводов, если хвоя деревьев начала изменять цвет, на это может быть несколько причин. Так, эксперты российского питомника декоративных растений «Зеленый Рай», отмечают следующие:

естественное пожелтение;

несоблюдение правил посадки, ухода;

повреждение вредителями;

недостаток минеральных веществ - калия, магния и железа, при бурении - фосфора.

В последнем случае специалисты советуют подкормить тую от желтизны. При этом сделать это необходимо до конца августа, на крайний случай в начале сентября. А вот поздней осенью туи нельзя удобрять.

В питомникие посоветовали такие недорогие минеральные внекорневые (!) подкормки, которые хорошо спасают деревья от пожелтения и побурения:

«Циркон» (120 г на 1 кв. м почвы);

«Кумир-универсал» (120 г на 1 кв. м почвы);

«Эпин» (на 5 л воды 1 ампула);

«Новоферт» (18 г на ведро воды).

В свою очередь башкирский агроном Эльвира Абдуллина отметила, что причина также может быть и в нехватке кальция. Поэтому посоветовала рассыпать и врыхлить в почву (в прикорневой круг) 2 пригоршни костной муки. Процедуру нужно повторить через2 недели.

[infg]В питомнике также отметили, что костная мука – источник множества микроэлементов, полезных для развития туи. Там посоветовали вспыпать муку под каждое деревце от 10 до 150 г, заделав ее в почву на 3-4 см.

Отметим, что в одной столовой ложке костной муки содержится около 20 грамм, если ложка наполнена с горкой.

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Когда волноваться не стоит?

К слову, эксперты садоводческого центра Procvetok успокоили дачников, напомнив, что многие хвойные, в том числе туи, изменяют окраску из-за понижения температуры - в сентябре-ноябре.

В августе не забудьте про обрезку туи

Крайне важна в августе для внешнего вида и здоровья и обрезка туи. Как правило, ее проводят три раза в год: на рубеже марта и апреля, в июне и ещё раз в августе.

Как обрезать тую? Это очень просто. Для этого подойдут специальные предварительно продезинфицированные садовые ножницы или секаторы. Сначала срежьте 10–15 см от верхушки, а затем 1–2 см побегов, расположенных чуть выше верхушки туи. Эта простая процедура стимулирует рост туи как в длину, так и в ширину.

Августовская обрезка крайне важна, поскольку она защищает кустарники от предстоящей зимы. Важно отметить, что эту процедуру следует проводить только на кустах, достигших высоты не менее 1,5 см.

Ранее Telegraf.news писал, что правильная обрезка, особенно верхушки, позволяет поддерживать здоровый вид и густоту туи. В какое время лучше всего обрезать тую? Какие приёмы следует использовать, чтобы растение хорошо развивалось? Разобрались, как оптимально обрезать тую для поддержания её красивого внешнего вида и здоровья.

Многие белорусы обрезают туи неправильно? Эти три обрезки превратят их в густую зелёную стену