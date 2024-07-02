"Теперь не буду нервы трепать" - Блогер показал, как быстро собрать крыжовник и не обколоть руки. Комментаторы оценили
Блогер опубликовал в TikTok видео, в котором показал, как можно быстро собрать крыжовник, не обколов при этом руки. Некоторые комментаторы оценили лайфхак, другие же заметили его недостатки.
“Новое приспособление из канистры для крыжовника. Отлично работает, вообще”, - отметил автор ролика.
Собственно, он использовал емкость из-под, вероятно, кондиционера для стирки. Блогер отрезал верхнюю часть бутылки, а также сделал надрез сбоку.
“Отлично все собрал: и зеленые, и мусор. Потом еще сидеть и перебирать. Двойная работа”, - написала под видео одна комментаторша.
Ей ответила другая: “Отец всегда так ягоды собирал, не прямо таким способом, но приспособление похожее”.
“Спасибо за совет, а мусор перебрать легче, чем по колючкам лазить”, - отметила третья.
“Нормальное приспособление для соседского крыжовника, по-быстрому, чтобы не “спалиться”, - пошутил еще один юзер TikTok.
Другая пользовательница рассказала, что “уже давно продают чесалки для сбора ягод, намного удобнее”.
“Я тоже себе такой сделала и собрала весь крыжовник”, - поделилась опытом третья.
“Каждый год руки проколоты иглами. Ну, теперь, надеюсь, не буду нервы трепать”, - взяла на вооружение совет блогера комментаторша.
Ранее Telegraf.news рассказывал лайфхак от белоруса по борьбе с муравьями на садовых деревьях. «[Способ] рабочий, 100 процентов”, - заверил автора ролика в TikTok.
«Способ рабочий, 100 процентов» — Белорус показал, как избавиться от муравьев на садовых деревьях. Что нужно делать?