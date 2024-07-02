"Теперь не буду нервы трепать" - Блогер показал, как быстро собрать крыжовник и не обколоть руки. Комментаторы оценили

🎥 Видео

Опубликовано: 02.07.2024 12:01 , Обновлено: 02.07.2024

Блогер опубликовал в TikTok видео, в котором показал, как можно быстро собрать крыжовник, не обколов при этом руки. Некоторые комментаторы оценили лайфхак, другие же заметили его недостатки.

“Новое приспособление из канистры для крыжовника. Отлично работает, вообще”, - отметил автор ролика.

Собственно, он использовал емкость из-под, вероятно, кондиционера для стирки. Блогер отрезал верхнюю часть бутылки, а также сделал надрез сбоку.

“Отлично все собрал: и зеленые, и мусор. Потом еще сидеть и перебирать. Двойная работа”, - написала под видео одна комментаторша.

Ей ответила другая: “Отец всегда так ягоды собирал, не прямо таким способом, но приспособление похожее”.

“Спасибо за совет, а мусор перебрать легче, чем по колючкам лазить”, - отметила третья.

“Нормальное приспособление для соседского крыжовника, по-быстрому, чтобы не “спалиться”, - пошутил еще один юзер TikTok.

Другая пользовательница рассказала, что “уже давно продают чесалки для сбора ягод, намного удобнее”.

“Я тоже себе такой сделала и собрала весь крыжовник”, - поделилась опытом третья.

“Каждый год руки проколоты иглами. Ну, теперь, надеюсь, не буду нервы трепать”, - взяла на вооружение совет блогера комментаторша.

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