Когда сеять подсолнечник? Не забудьте сделать так, чтобы он порадовал богатым урожаем семечек

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Опубликовано: 16.04.2024 12:20 , Обновлено: 16.04.2024

Подсолнечник - растение, которое очень хорошо смотрится в домашних садах и оживляет их своим цветом. Помимо характерных цветов, его съедобный сорт также дает урожай. Когда и как сеять подсолнечник? Ухаживайте за ним таким образом, и вы сможете наслаждаться вкусными, свежими семенами.

Когда сеять съедобный подсолнечник?

Съедобный подсолнечник следует сеять в конце апреля — начале мая. К этому времени риск заморозков уже крайне низок, что защитит всходы от повреждений. Кроме того, земля уже не будет промерзать.

Более ранние сроки, то есть весь апрель, подойдут для посева только на рассаду подсолнечника. После этого его можно сеять прямо в грунт.

Как посеять подсолнечник на рассаду?

Если вы хотите, чтобы подсолнух вырос исключительно высоким, проще всего добиться этого с помощью рассады. Дополнительное преимущество этого метода - более надежный и быстрый рост.

[info_b]При посеве в грунт всегда существует риск низких температур, к которым подсолнечник очень чувствителен.[/info_b]

Подготовку рассады подсолнечника следует начинать с выбора контейнеров. Лучше всего подойдут емкости объемом от 300 до 500 мл. Заполните их готовым субстратом для посева семян, а затем плотно утрамбуйте. Пальцем или кончиком карандаша сделайте в почве круглое отверстие глубиной около 3 см. В полученное отверстие помещаем 1 семечко подсолнечника. Прикройте семечко почвой и утрамбуйте ее.

Важно, чтобы молодые ростки имели доступ к солнечному свету, но он не должен воздействовать на них напрямую.

После того как семена подсолнечника проросли, можно приступать к закаливанию растений. Это нужно сделать за две недели до высадки в грунт. Для этого днем вынесите рассаду на улицу, а на ночь спрячьте.

По истечении этого времени рассада подсолнечника уже будет готова к высадке в грунт в мае. При посадке рядами расстояние между ними должно составлять 40-50 см в ряду и 60-80 см между рядами.

Уход за подсолнечником

Подсолнухи лучше всего развиваются в плодородной и богатой гумусом почве. Субстрат для нее должен быть легким и хорошо дренированным. Его реакция должна быть нейтральной, а pH может колебаться в пределах 6,5-7,2.

Место для подсолнечника должно быть на полном солнце, защищенное от сильных ветров, которые могут привести к поломке стеблей. С самого начала убедитесь, что место для цветка выбрано правильно. Подсолнухи особенно плохо переносят пересадку и смену места.

Для правильного роста и цветения подсолнухам необходимо много воды. Поэтому важно регулярно поливать их, особенно во время засухи. Однако количество воды не должно быть чрезмерным. Это может привести к корневой гнили, поэтому важно обеспечить достаточную влагопроницаемость.

Если вы хотите, чтобы подсолнух вырос до 5 метров в высоту, также проводите подкормку. Для того чтобы растение давало крупные цветы и много съедобных семечек, ему нужны правильные питательные вещества. В частности, подсолнечник должен получать калий и бор . Пополняйте запасы питательных веществ раз в месяц с июня по август.

Для высокорослых сортов подсолнечника также стоит использовать опоры. Без них они будут опрокидываться под тяжестью цветов. Таким образом, стебли сломаются, и выращивание окажется напрасным.

Когда собирать урожай?

Съедобные подсолнухи цветут с июля. После этого они развиваются и созревают до октября. Поэтому они будут готовы к сбору уже в конце сентября - начале октября. Вы можете определить, когда они готовы к употреблению, по изменению цвета в центре подсолнуха. Из желтого он превратится в коричневый.

Чтобы защитить подсолнух от птиц, стоит накрыть цветок сеткой. Когда цветок созреет, срежьте его острым продезинфицированным инструментом на стыке цветка и стебля.

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