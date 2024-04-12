Когда сажать гладиолусы? Сделайте так — и они не будут падать при обильном цветении

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Опубликовано: 12.04.2024 12:38 , Обновлено: 12.04.2024

Гладиолусы — одни из самых популярных цветов для украшения сада. Они выделяются на фоне других декоративных растений и радуют глаз с июля по сентябрь большим количеством разноцветных цветков. Когда сажать гладиолусы и какой субстрат для них лучше всего подходит?

Когда сажать гладиолусы?

Эти цветы следует высаживать весной. Лучшее время для посадки клубней - апрель или май. Более ранние месяцы могут быть слишком холодными для них, что приведет к их повреждению. Если вы выберете апрель или май, то сможете наслаждаться цветением уже в июле-августе.

Однако гладиолусы можно высаживать до июня. Более поздняя посадка приведет к более позднему цветению, которое может продлиться до осени. Точнее, цветение продлится до сентября или октября.

Высаживать гладиолусы следует в сухой и солнечный день. Эти декоративные растения не любят большого количества воды, поэтому посадка их в сырой, дождливый день может привести к развитию грибковых заболеваний корней.

Температура воздуха в это время должна составлять не менее десятка градусов, а температура почвы - около 10 градусов Цельсия.

Как правильно посадить гладиолусы?

Начинать посадку гладиолусов следует с проверки состояния клубней. Возможно, за зиму луковицы были повреждены, что привело к развитию болезней. Поэтому стоит осмотреть их на предмет признаков заражения патогенными микроорганизмами и грибками. Кожура клубней должна быть упругой и достаточно однородной.

Чтобы гладиолусы после посадки были здоровыми, обработайте их фунгицидом. Первый способ - посыпать клубни защитным порошком. Второй - замочить клубни на несколько секунд в жидком фунгициде или растворе.

Также важно подкормить почву перед посадкой гладиолусов. Для этого используют компост или минеральные удобрения. Также хорошо помогает перекопка почвы с навозом примерно за два года до посадки.

Высаживая гладиолусы, помните, что их нельзя сажать на одно и то же место каждый сезон. Эти декоративные растения подвержены нападению различных вредителей. Выбор одного и того же места может увеличить риск нападения в будущем.

Какой тип субстрата предпочитают эти цветы?

Гладиолусы любят суглинисто-песчаный субстрат с нейтральным pH между 6,5 и 7. Почва должна быть богата гумусом. Также важно обеспечить хорошую водопроницаемость и влажность. Растения очень чувствительны к избыточному поливу, а также к пересушиванию. Поэтому поливать их рекомендуется небольшим количеством воды только после того, как почва немного подсохнет.

Место для посадки гладиолусов, напротив, должно находиться на полном солнце. В то же время место должно быть защищено от сильных порывов ветра. Без этого стебли растения будут опрокидываться и могут даже сломаться.

Как посадить гладиолусы, чтобы они не пригибались к земле?

Растения могут достигать 120 см в высоту и поэтому склонны согибаться. Это произойдет, особенно если клубни цветов посажены слишком мелко и густо.

Чтобы гладиолусы не заваливались, их следует сажать на глубину, в три раза превышающую высоту клубней. Тогда стебель станет более устойчивым и не согнется под тяжестью большого количества цветов.

Также, чтобы гладиолусы не опрокидывались, сажайте их на расстоянии около 30 см друг от друга для высокорослых сортов. Если у вас карликовые сорта, выбирайте расстояние около 20 см.

Хороший способ снизить риск падения гладиолусов - использовать опоры или колья. Этот вариант особенно хорош, если выбранный сорт отличается относительно тонким стеблем.

Ранее Telegraf.news писал, что балкон, полный красивых, ярких цветов, — мечта многих. Лучшее время для посадки — май, но ничто не мешает начать уже в апреле. Именно в этом месяце мы начинаем все больше ощущать весенний климат — температура воздуха постепенно повышается, а дни становятся длиннее. Однако апрель все еще может удивить заморозками, поэтому стоит сделать ставку на растения, которым не страшны перепады температур. Посмотрите, какие цветы уже можно смело высаживать на балконе.

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