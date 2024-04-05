Какие цветы можно посадить на открытом балконе в апреле? Эти 11 не боятся перепадов температур

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Опубликовано: 05.04.2024 09:36 , Обновлено: 05.04.2024

Балкон, полный красивых, ярких цветов, - мечта многих. Лучшее время для посадки - май, но ничто не мешает начать уже в апреле. Именно в этом месяце мы начинаем все больше ощущать весенний климат - температура воздуха постепенно повышается, а дни становятся длиннее. Однако апрель все еще может удивить заморозками, поэтому стоит сделать ставку на растения, которым не страшны перепады температур. Посмотрите, какие цветы уже можно смело высаживать на балконе.

Когда сажать цветы на балконе?

Апрель знаменует собой начало настоящей весны. Именно в это время температура воздуха прогревается почти каждый день, а солнце светит дольше и сильнее. С приходом апреля многие начинают задумываться о покупке цветов, чтобы украсить ими балкон. Однако стоит помнить, что этот месяц довольно непредсказуем, так как может удивить нас ночными заморозками. Поэтому многие садоводы рекомендуют проводить высадку цветов на балконе только во второй половине мая, после так называемой холодной весны (именно тогда уже нет риска весенних заморозков).

Однако есть виды, которые можно высаживать на балконе и раньше, уже в апреле. Поскольку они не требовательны к теплу, им не страшны перепады температур. Однако перед посадкой уточните их требования - некоторые цветы требуют как можно больше солнечного света, другие предпочитают тенистое место. Если ваш балкон находится в ветреном месте, стоит обратить внимание на их естественную устойчивость к ветру.

Перед посадкой цветов необходимо подготовить подходящий горшок. Конечно, лучше выбирать большие емкости, в которых у растений будет место для роста. Очень важна и почва - она должна быть свежей, хорошо дренированной и плодородной, а дно горшка следует заполнить керамзитом.

Какие цветы посадить на балконе в апреле?

В апреле на балконе можно высаживать растения, которые устойчивы к переменам погоды и могут выдержать заморозки, которые еще случаются в это время. Список цветов не так уж и короток, поэтому каждый сможет выбрать для себя подходящий экземпляр. Таким образом, ваш балкон зацветет и будет радовать глаз разнообразием красок.

Бегония — идеальное растение для выращивания на балконе, которое цветет долгое время. Она бывает разных видов и сортов, а ее цветы обычно белые, розовые, красные, оранжевые и желтые. Бегонии предпочитают солнечные или полузатененные места.

Бегония

Анютины глазки - бывают разных цветов и форм. Они отличаются устойчивостью к низким температурам, поэтому хорошо переносят ночные заморозки. Обычно они цветут с апреля до конца июня.

Анютины глазки

Примулы (первоцветы) - в апреле на балконе можно высадить различные виды примул, в том числе бесстебельные примулы, вьюнковые примулы и розовые примулы. Они спокойно перенесут небольшие ночные заморозки, а их цветение длится с ранней весны до конца лета (в зависимости от сорта).

Примулы

Азиатские лютики (ранункулюс) — есть сорта с огромной палитрой цветов: от белого, желтого и оранжевого до красного и пурпурного. Они прекрасно подходят для выращивания на балконах уже в апреле, так как могут переносить небольшие весенние заморозки. Обеспечьте им много солнца и постоянно влажный субстрат.

Азиатские лютики (Ранункулюс)

Маргаритки - могут быть не только белыми, но и розовыми или карминными. Чтобы продлить их цветение, рекомендуется удалять отцветшие соцветия. Маргаритки изящны в выращивании и легко переносят капризы апреля.

Маргаритки

Незабудки – их можно выращивать не только в садах, но и на балконах. Лучше всего они растут в полутенистых местах, поэтому на балконе, выходящем на юг, их лучше не сажать. Они выдерживают ночные заморозки.

Незабудки

Васильки - хотя в основном ассоциируются с дикими синими цветами, их можно выращивать и на балконе. Они бывают разных сортов, засухоустойчивы и прекрасно переносят небольшие весенние заморозки.

Васильки

Львиный зев - можно успешно выращивать не только в грунте, но и на балконах и террасах. Цветет он долго, с июня по октябрь. Цветы имеют разнообразные оттенки и цвета и приятно пахнут.

Львиный зев

Немезия - может служить украшением балконов и террас. Она отличается продолжительным и пышным цветением и является простым в выращивании растением. Кроме того, ему не повредят весенние заморозки.

Немезия

Кобея - привлекательное вьющееся растение с колокольчатыми, довольно крупными цветками, расположенными на длинных цветоножках. Сначала они кремовые и зеленоватые, а позже темнеют и становятся пурпурными. Хотя растение не очень устойчиво к низким температурам, его можно высаживать на балконе уже в апреле.

Кобея

Черный тмин - идеальное растение для балкона. Помимо декоративных качеств, ее достоинством являются семена, которые используются в траволечении, косметике и кулинарии. Кроме того, оно холодостойкое и легко переносит весенние заморозки.

Черный тмин

Как ухаживать за цветами после посадки?

Чтобы растения обильно цвели на балконе, важно обеспечить им правильные условия выращивания. В течение нескольких дней после посадки в горшки защищайте их от прямых солнечных лучей и регулярно поливайте (пока они не укоренятся).

Стоит помнить, что у растений есть свои уникальные требования к свету, воде и почве, и обеспечение этих потребностей - залог их здорового роста и обильного цветения.

Когда дело доходит до удобрения, его стоит вносить примерно через 2-3 недели после посадки.

Большинство видов, которые можно высаживать на балконе уже в апреле, хорошо переносят весенние заморозки. С другой стороны, некоторым цветам может быть слишком холодно апрельскими вечерами, поэтому стоит занести их в помещение, как только в вашем регионе прогнозируются заморозки.

Кроме того, нелишним будет защитить цветы от ураганов, ливней и града.

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