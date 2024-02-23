Когда белорусам сажать яровой чеснок? Обведите в календаре эти даты

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 23.02.2024 13:24 , Обновлено: 23.02.2024

Когда нужно сажать яровой чеснок? Подходящая дата уже понемногу приближается. Если вы не пропустите ее, то сможете наслаждаться зрелыми головками уже в июле и августе. На что еще нужно обратить внимание при посадке ярового чеснока?

Некоторые сорта чеснока можно высаживать уже весной. А лучшие сроки - конец марта - начало апреля, но не позднее 10 числа этого месяца.

Кроме того, необходимо обратить внимание на погоду. Желательно, чтобы она была благоприятной, а выбранное место - солнечным. Почва должна быть влажной.

[info_b]Для улучшения состояния почвы ее можно удобрить навозом, но тогда стоит повременить с посадкой чеснока еще на год. Если вы посадите зубчики в землю в указанное время, то уже во время летних каникул вы соберете урожай красивых головок.[/info_b]

Как посадить яровой чеснок?

Прежде чем приступить к посадке чеснока, необходимо правильно подготовить зубчики к посадке. Те, на которых есть следы болезней, гнили или механических повреждений, можно выбросить.

Разделите их по отдельности и выберите средние или крупные - с мелких вы не получите большого урожая. Позже убедитесь, что у каждого зубчика есть пяточка.

Не сажайте чеснок в почву после луковых овощей - он не прорастет. Выбрав подходящее место, перекопайте почву в рядах на расстоянии 15 см друг от друга и закопайте чеснок пяткой вниз на глубину 5 см.

Примерно в середине июля выкопайте головки, укоротите стебли и храните овощи в сухом месте.

Ранее Телеграф писал, что белорусский производитель средств защиты растений Денис Лабков в телеграм-канале магазина “Процветок” назвал “самыми важными семенами”, которыми следует запастись всем белорусским садоводам и огородникам, семена фацелии. Узнали, чем поможет будущему урожаю этот цветок и когда и как его следует высевать.

Этим цветком белорусам рекомендовали засеять огород, как только сойдёт снег. Как поможет будущему урожаю?