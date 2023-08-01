Какие цветы посадить на балконе в августе? Будут цвести до первых заморозков

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Опубликовано: 01.08.2023 12:41 , Обновлено: 01.08.2023

Какие цветы можно посадить на балконе или на уличном подоконнике в августе? Обычно люди выбирают два популярных вида растений. Но мало кто знает, что и другие сорта будут прекрасно себя чувствовать. Вот как правильно за ними ухаживать, чтобы они цвели и радовали глаз до первых заморозков.

В конце лета подавляющее большинство любителей цветов выбирают для посадки на балконе петунии или герань. Оба вида прекрасно себя там чувствуют. При этом они не только просты в уходе, но и цветут очень долго.

При правильном выращивании новые бутоны будут появляться на стеблях до первых заморозков.

Прежде всего, нужно помнить, что оба вида любят теплое и солнечное место. Кроме того, не забывайте правильно поливать эти растения. Если вы хотите, чтобы они пышно цвели, следите за тем, чтобы почва, в которую они посажены, всегда была умеренно влажной.

Вереск также будет хорошо расти на балконе. Хотя эти цветы больше ассоциируются с раннеосенней посадкой, их можно без особых проблем начать выращивать в конце лета. Однако следует помнить, что их выращивание достаточно требовательно. Растениям требуется кислая и хорошо дренированная почва. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы субстрат был постоянно влажным.

Еще одним интересным цветком для балкона, который будет хорошо расти в августе, являются многолетние астры. Эти растения очень просты в выращивании, что делает их идеальным выбором для начинающих садоводов. Они любят солнечные места и нуждаются в регулярном поливе — до двух раз в день. Кроме того, они требуют обрезки после цветения. При соблюдении этих условий вы сможете наслаждаться красочными цветами до первых заморозков.

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