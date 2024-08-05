Как защитить виноград от ос и шершней? Понадобятся старые колготки и эта домашняя смесь

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Опубликовано: 05.08.2024 12:04 , Обновлено: 05.08.2024

Усилия по выращиванию винограда могут обернуться разочарованием, когда на них нападают осы и шершни. Насекомые не только съедают и портят ягоды, но и делают их сбор рискованным мероприятием. Как защитить гроздья винограда от их нападок?

Несмотря на то, что осы и шершни играют важную роль в экосистеме, поскольку опыляют растения, перенося пыльцу между цветами, их присутствие в саду мало кого может порадовать.

Обычно эти насекомые не агрессивны и нападают только в случае угроз. Однако их укус может быть очень болезненным и иногда становится серьёзной угрозой для здоровья и жизни человека.

Ос и шершней привлекают цветочные, фруктовые и сладкие ароматы. Особенно они любят слетаться вокруг созревающего винограда, который является для них желанной углеводной пищей.

Ос и шершней привлекает сладкий сок, который может вытекать из повреждённых плодов. Эти насекомые поедают виноград прогрызая в нём дырки и заставляя плоды гнить и приходить в негодность.

Кроме того, собирать такой виноград может быть опасно из-за риска быть ужаленным насекомыми, что может быть очень опасно, особенно для людей с аллергией на их яд.

[info_b]Лицам, имеющим склонность к возникновению аллергической реакции, следует избегать столкновений с жалящими насекомыми, поскольку сильная аллергия в некоторых случаях способна приводить к серьёзным последствиям (остановке работы сердца, отеку гортани и т.п.). При возникновении серьёзной реакции на укус насекомого нужно незамедлительно обратиться за врачебной помощью. [/info_b]

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Ловушка для ос и шершней

Наиболее подверженными нападению ос и шершней являются сладкие сорта винограда, созревающие в августе и сентябре.

Чтобы насладиться обильным урожаем вкусного винограда, нужно позаботиться о его защите от насекомых. Для этой цели многие садоводы используют специальные защитные пакеты (их можно купить или сделать самостоятельно из марли или старых капроновых колготок). Просто укройте ими созревающий виноград, чтобы осы и шершни не имели к нему доступа.

Чтобы защитить виноград от насекомых, можно также соорудить ловушку для ловли насекомых. Для этой цели пригодится большая пластиковая бутылка, которую следует поставить в место, где наблюдается больше всего насекомых.

Налейте в него 2 части воды, 2 части яблочного сока, 2 части яблочного уксуса и добавьте чайную ложку сахара. Также неплохо добавить несколько капель моющего средства.

Такая ловушка своим сладким запахом привлечёт ос и шершней, которые начнут слетаться на запах жидкости и тонуть в ней.

Чтобы сохранить эффективность ловушки, стоит менять её содержимое каждые 2-3 дня.

[info_b]Если осы и шершни - большая проблема на вашем участке, то стоит озаботиться поиском их места обитания. Нередко осы сооружают свои гнёзда под крышами чердаков и хозпостроек на территории. Чтобы избавиться от них, необходимо как следует экипироваться. Если вам не по силам сделать это самостоятельно, обратитесь за помощью к специалистам. В Беларуси услуги по уничтожение гнёзд, ос и шершней на платной основе оказывают сотрудники МЧС. Для этого можно обратиться в ведомство по телефону “101” либо “112”.[/info_b]

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