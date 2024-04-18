Как не перепутать посаженные на огороде растения? Попробуйте один из этих 10 дешевых способов маркировки

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 18.04.2024 09:15 , Обновлено: 08.08.2024

Одна из часто встречающихся проблем садоводов и огородников — возможность перепутать растения. Чтобы не забыть, что и где растёт, стоит позаботиться о маркировке посадок. Нашли несколько простых способов, как это сделать, не тратя крупные суммы на покупку магазинных этикеток и бирок.

Цветные деревянные колышки

Покрашенными в разные цвета колышками из дерева удобно обозначать овощные культуры или отмечать оттенки посаженых цветов. Например, огурцы можно пометить зелёным цветом, томаты — красным, баклажаны — синим, перцы — жёлтым. Разноцветные колышки не только помогают маркировать посадки, но и играют декоративную роль.

Если посадок много, можно распечатать картинки с изображениями растений и названиями сортов, и приклеить их на колышки. Если нет возможности использовать самодельные этикетки, как вариант — сделайте на колышках надписи.

Прищепки-флажки

Не самое надёжное, но необычное и симпатичное решение. Прищепки можно покрасить в разные цвета, подписать и прицепить к колышку или деревянной шпажке. Минус такого способа маркировки — прищепку может сорвать сильный порыв ветра и унести в неизвестном направлении.

Этикетки из жестяных банок

Можно использовать крышки или нарезать из банок этикетки произвольной формы. Дальше остаётся подписать их перманентным маркером и прикрепить их к деревянным шпажкам или колышкам. Такие маркеры будут служить не один год. При помощи растворителя надписи можно стирать, чтобы нанести новые.

Камни с надписями

Для этого варианта маркировки посадок подойдёт крупная галька, круглая или овальная. На камешках несмываемым маркером пишут название и укладывают его на видное место прямо на грядке.

Такая «этикетка» практически вечная. При необходимости надпись можно подновить или закрасить и нанести новую.

Минус один — если дать разрастись на грядках сорнякам, камни-этикетки будут не видны.

Винные пробки

Если в доме накопились винные пробки, из них можно сделать отличные маркеры для посадок. Пробки из натуральных материалов, таких как пробковое дерево, довольно долговечны. Они водонепроницаемы и способны сохранять неизменный вид в течение длительного времени. Напишите название растений перманентным маркером и насадите пробку на тонкий колышек или деревянную шпажку.

Пластиковые бирки

Пластик долговечен, дешёв и всегда под рукой. Пустому флакону из-под шампуня, старому пластиковому уголку, стаканчику из-под сметаны или ячейке для яиц можно подарить вторую жизнь — из вещей на выброс выйдут прекрасные маркеры для посадок. Нарежьте пластик на полоски нужного размера, подпишите и прикрепите бирки к растениям при помощи тонкой проволоки или шпагата.

Маркеры из спилов дерева

При наличии подходящего инструмента спилы можно сделать самостоятельно или купить. Стоят они недорого. Надписи можно нанести перманентным маркером, но эффектнее они будут смотреться, если их выжечь. Спилы с надписями нужно прикрепить к деревянным колышкам. Такой вариант маркировки очень красив и полностью экологичен.

Палочки для мороженого и малярный скотч и для рассады

Маркеры в небольших ёмкостях для рассады больше мешают, чем помогают. Неплохая альтернатива им — обычный малярный скотч, наклеенный на бок тары. Надпись можно сделать шариковой ручкой или маркером.

Карт 8

Если маркеры не вызывают у вас нареканий и неудобств, можно помечать рассаду при помощи палочек для мороженого. Подпишите её и воткните в землю – бюджетный маркер готов! Минус деревянных палочек — они недолговечны, так как быстро сгнивают во влажной почве.

Схема посадок

Для больших участков со множеством растений можно завести тетрадь или блокнот с подробной схемой посадок. Так можно не тратить время на создание маркеров — схема подскажет, что где посажено. Минус этого способа очевиден — заветную тетрадочку можно потерять.

Фотографии

Сейчас почти у каждого есть телефон с камерой. Если у вас много растений, вы хотите запомнить, где что растёт, но не желаете возиться с созданием самодельных маркеров, просто фотографируйте посадки. Забыли, что где находится — откройте галерею на телефоне и найдите нужные снимки.

Чем можно подписать маркеры для посадок

Самый надёжный вариант — маркер-краска или лаковый маркер с пометкой Paint. Сделанные или надписи не смываются водой и не выгорают на солнце.

Фото: Telegraf.news

Некачественные перманентные маркеры могут выгорать и смываться водой, поэтому на них лучше не экономить. Шариковая ручка и карандаш подойдут только для домашнего использования — на улице сделанные ими надписи долго не сохраняться.

Ранее Telegraf.news писал, что даже на самом ухоженном участке можно найти сорняки. Бороться с ними приходится постоянно, но если начать уничтожать сорняки на ранних этапах, не придётся тратить на поддержание порядка много усилий.

Как быстро избавиться от сорняков на ранних этапах? Нашли 6 работающих способов