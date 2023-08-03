Как избавиться от травы между плитками на дорожке? Забудьте про тяпки
Сорняки, пробивающиеся между плитками на садовой дорожке - одна из самых больших неприятностей каждого любителя растений. Если в огороде мы можем позволить себе пропалывать их вручную с помощью тяпок, растения между брусчаткой настолько глубоко укореняются, что выдернуть их просто невозможно. Вместо того, чтобы выполнять сизифов труд, попробуйте сделать домашний спрей от сорняков.
Приготовить такое средство очень просто и под силу абсолютно каждому. Кроме того, это способ не требует больших финансовых затрат, что крайне важно в наше время.
Для раствора вам потребуются:
- две столовые ложки пищевой соды,
- один литр воды,
- и пульверизатор.
Как избавится от сорняков на огороде без прополки? Вот самый дешевый метод
Смешайте все ингредиенты и перелейте в емкость. Если у вас нет специальной бутылки, используйте оставшуюся, например, из-под средства для мытья стекол. Если у вас большая площадь вокруг дома, вы можете приготовить больше раствора, просто удвойте вышеуказанные пропорции.
Как использовать гербицидную смесь?
Торчащие между плитками сорняки следует обильно опрыскивать, чтобы жидкость стекала к корням растения. Не используйте эту смесь рядом с цветами и садовыми растениями, вы подвергнете их той же участи, что и нежелательные сорняки.
Кстати неиспользованный препарат можно хранить несколько дней в закрытой таре (возможно, он понадобится для следующего опрыскивания).
Через несколько дней сорняки между брусчаткой высохнут и их будет легко вырвать вместе с корнями. Если вы видите, что они только пожелтели или стали чуть более вялыми, обработайте их еще одной дозой смеси пищевой соды и воды.
[info_b]Если прогноз погоды обещает дождь, воздержитесь от опрыскивания. Дождевая вода смоет наш гербицид, и вам придется повторить всю процедуру заново.[/info_b]
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