Как избавиться от крапивы на участке? Попробуйте эти способы — и навсегда забудете о сорняке

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 15.05.2024 10:01 , Обновлено: 15.05.2024

Крапива обладает рядом полезных свойств: она помогает при кровотечениях, улучшает работу сердца, почек, печени и кишечника, обладает противомикробным и ранозаживляющим действием. Кроме того, растение содержит множество полезных элементов и витаминов и используется в приготовлении супов и салатов. Но минусы крапивы перевешивают её достоинства. Это агрессивный сорняк, который быстро разрастается, подавляет другие растения и жжётся, вызывая ожоги кожи. Рассказываем, как избавится от вредителя и не дать ему вновь завестись на участке.

Почему нужно избавляться от крапивы

Несмотря на множество полезных свойств, крапива является агрессивным сорняком. Если не удалять её с участка, она за счёт мощной корневой системы, которая разрастается в стороны, может за одно лето захватить немалую часть территории. Осенью, когда у растения созреют семена, она распространится ещё дальше. Уже на второй год появления крапива способна образовывать двухметровые заросли, с которыми не так-то просто бороться.

Кроме того, крапива подавляет развитие других растений. Если не уследить и дать сорняку разрастись среди ягодных кустарников, он будет угнетать и ослаблять соседние растения.

Очень неприятен и контакт с крапивой, после которого на коже остаются ожоги и даже волдыри. Аллергики в период цветения сорняка могут страдать от аллергии на пыльцу крапивы.

Способы борьбы с крапивой

Оставлять крапиву на участке не стоит — она быстро разрастается и тогда избавиться от неё будет не так просто.

Прополка

Это один из самых эффективных из безопасных для окружающей среды способов избавления от крапивы на участке, но достаточно трудоёмкий. Он требует значительных усилий и немало времени, зато позволяет полностью уничтожать сорняк. Делать прополку лучше ранней весной, когда крапива ещё не успела вырасти в мощное растение и её можно выдернуть из земли вместе с корнями.

Так как у даже у молодой крапивы корневая система длинная и разветвлённая, придётся постараться, чтобы полностью удалить растение. Если оставить корни в почве, они могут прорасти.

Собранные сорняки, если на них ещё нет семян, можно отправить в компостную яму или сжечь.

Удаление крапивы косой, триммером или газонокосилкой

Этот способ подойдёт, если крапивы на участке много, и она достаточно высокая. Также нужно настроиться на долгую борьбу с сорняком. Регулярно выкашивая крапиву, вы добьётесь того, что её корни начнут истощаться, и однажды она исчезнет насовсем.

Выкашивать крапиву нужно, как только она вновь пустит молодые ростки. Если делать это постоянно, корням не будет хватать сил отращивать новые ростки.

Перекапывание

Осенью перед приходом заморозков скосите крапиву и сожгите, чтобы не дать распространиться по участку семенам. Затем нужно перекопать почву на глубину штыка лопаты, переворачивая комья земли таким образом, чтобы корневища крапивы оказались на поверхности. За зиму они погибнут от морозов и не дадут весной новых ростков.

Если повторять эту процедуру ежегодно, за пару лет можно будет полностью избавить участок от крапивы.

Использование укрывного материала

Крапива, как и другие растения, нуждается в солнечном свете. Если лишить её освещения, она погибнет. Места, где растёт крапива, можно укрыть материалом, который не пропускает свет. Это может быть плотная чёрная плёнка, шифер, листы фанеры или железа.

Замещение

На территорию, где растёт крапива, можно посадить растения, которые способны вытеснять сорняки. Это может быть газонная трава, покровные культуры, например, клевер или люцерна, а также сидераты: горчица, горох, люпин.

Некоторые многолетники создают плотный покров из листьев и стеблей и тоже могут использоваться для замещения крапивы: бархатцы, календула, хризантемы, пионы.

Специальные препараты

Самый быстрый и эффективный способ избавления от крапивы — это гербициды. Но у них есть существенный минус — вместе с сорняками они убивают всю растительность в месте применения.

Контактные гербициды после опрыскивания через стебли и листья проникают во все ткани растения и нарушают их жизнедеятельность. В результате сорняк гибнет. У контактных гербицидов есть несколько недостатков — они смываются дождём и при неправильной концентрации могут не дать желаемого эффекта.

Почвенные гербициды действуют более эффективно, но они имеют свойство накапливаться в земле. Несколько лет на участке, где применили почвенный гербицид, нельзя будет выращивать овощи и ягоды.

Из гербицидов хорошо зарекомендовали себя:

«Раундап» — малотоксичный препарат с минимальным воздействием на огородные культуры. Не наносит вреда человеку.

«Торнадо» — мощный гербицид сплошного действия для всех видов сорняков.

«Ураган Форте» — контактный гербицид на основе глифосата. При опрыскивании крапивы нужно избегать попадания препарата на культурные посадки, так как они тоже могут погибнуть.

«Зенкор» — эффективное средство для борьбы как со взошедшими сорняками, так и при обработке до их всходов.

[info_b]Важно: перед применением гербицида внимательно изучите инструкцию, строго следуйте рекомендациям производителя и используйте при обработке растений защитные средства.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал: чтобы будущий урожай с огородных грядок достался вам, а не вредителям, нужно начинать защищать посевы уже сейчас. Можно применять магазинные препараты или обойтись средствами собственного приготовления.

Чем обработать растения на огороде от вредителей? Эти средства помогут вырастить здоровый и богатый урожай