Смешайте этот дешевый продукт из холодильника с водой. Нашли способ эффективно избавиться от хвоща

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Опубликовано: 05.06.2024 09:35 , Обновлено: 05.06.2024

Хвощ - достаточно распространённый и надоедливый сорняк в огороде. Избавление от него может показаться настоящей мукой, ведь длинные корни растения не так то просто выдернуть из земли. Стоит знать, что существует эффективный и практически бесплатный способ борьбы с хвощом. Для приготовления этого средства вам понадобится уксус. Вы можете приготовить домашний спрей всего за несколько минут.

Как уксус действует на хвощ?

Свойства хвоща делают его очень ценным растением, но он может быть и стойким сорняком. Хвощ быстро растет и может появиться буквально из ниоткуда. Садоводы и огородники часто борются с настоящей чумой хвоща, который поглощает питательные вещества из воды и почвы, ослабляя другие растения.

Поскольку это сорняк трудно искоренить, химические средства, доступные в садовых магазинах, часто являются лучшим выбором. Однако если вы хотите не только избавиться от хвоща, но и не навредить другим растениям, воспользуйтесь уксусом. Он обладает сильным разъедающим действием, поэтому может помочь вам эффективно искоренить хвощ.

Спрей из хвоща с уксусом

Уксус лучше всего действует на хвощ в виде спрея. Итак, подготовьте небольшой распылитель. Лучше готовить поменьше, чтобы уксус и другие ингредиенты не потеряли своих свойств.

Для приготовления опрыскивателя вам понадобится:

около литра воды,

250 мл уксуса (лучше всего спиртового),

немного жидкости для мытья посуды,

полстакана мелкозернистой соли.

Тщательно перемешайте все ингредиенты. Когда вся соль растворится, перелейте ее в бутылку и опрыскивайте хвощ каждый день. Постоянное опрыскивание приведет к постепенной гибели сорняков.

Когда опрыскивать хвощ?

Если вы хотите избавиться от хвоща в своем саду, лучше всего проводить опрыскивание после сбора, когда ваши растения наиболее защищены. Однако, если заражение очень велико, можно осторожно опрыскивать хвощ на грядках и в период роста, цветения или плодоношения ваших овощей.

В таких ситуациях старайтесь не направлять жидкость в сторону земли, чтобы не закислять ее без надобности. Таким способом можно лишь поддержать рост кислотолюбивого хвоща. Опрыскайте растение «вдоль».

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