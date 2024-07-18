Эти пятна на стручковой фасоли нельзя игнорировать. Когда лучше выбросить в мусорку?

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Опубликовано: 18.07.2024 12:20 , Обновлено: 18.07.2024

Стручковая фасоль уже успела плотно обосноваться на грядках многих белорусов. Вырастить такой вид бобовых несложно, а собранный урожай позволяет не только приготовить множество блюд в сезон, но и сделать заготовки на зиму. Однако нередко в процессе выращивания этой нехитрой культуры на стручках появляются пятна. Одни их игнорируют, другие полагают, что овощи испорчены. В каких случаях поражённая стручковая фасоль пригодна в пищу?

Почему появляются пятна на стручковой фасоли?

Одной из причин появления пятен на зеленой фасоли может быть тепловой стресс. Этот овощ очень чувствителен к колебаниям температуры, поэтому при длительном хранении в пакете просто запаривается.

Чтобы фасоль лучше сохранялась свежей, её необходимо хранить в “дышащем пакете” в холодильнике. Так овощ сохранится до семи дней.

Также спровоцировать появление пятен может похолодание.

Стручки спаржевой фасоли начинают мёрзнуть и покрываться пятнами при температуре ниже 8°C.

Пятна, возникшие из-за температурных перепадов не влияют на безопасность стручковой фасоли. Такой овощ можно есть.

Однако воздействие холода может ухудшить вкус стручков, а слишком сильное тепло - вызвать стремительное развитие различных инфекций.

Как только зеленая фасоль испытала тепловой стресс, до её порчи остаётся немного времени, поэтому затягивать не стоит.

Гнилые стручки можно сразу распознать по неприятному запаху и скоплениям плесени. Такой продукт следует выбросить, и срезание зараженных частей тут не поможет.

Какие пятна должны насторожить?

Нередко на стручках можно обнаружить серебристые и коричневые пятна . Они могут быть симптомом горохового трипса, который оставляет свой помет на стручках.

На овоще также могут быть светло-коричневые пятна с водянистым или светло-зеленым налетом . В таком случае речь идёт о периферическом бактериозе, который вызывается бактерией Pseudomonas savastanoi.

И в первом, и во втором случае следует немедленно выбросить стручковую фасоль в мусор. Такой овощ непригоден к употреблению.

Ранее Telegraf.news писал о том, что у некоторых людей употребление фасоли может вызывать газообразование. Блюда из фасоли не принято есть в дорогу и в гостях, но… Оказывается, это все от неумения правильно подготовить фасоль. Приготовьте фасоль таким способом и вам не придётся терпеть неприятные последствия.

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