Что можно посеять белорусам в июле? Успеете собрать урожай до конца лета и даже в этом месяце
Обычно мы планируем, что посадить в огороде, весной. Однако мало кто знает, что конкретные овощи можно начинать выращивать и летом. Таким образом, вы воспользуетесь благоприятным временем и погодой для их выращивания.
Что сеять в июле?
Стоит помнить, что не все виды овощей следует сеять в июле, так как некоторым из них требуется больше времени для роста. Поэтому выбирайте те, которые быстро растут и которых не пугает короткий вегетационный период. К таким растениям относятся:
- свекла (становится зрелой за 80-110 дней);
- огурцы (некоторые сорта спеют за 38 дней):
- осенний редис (успевает созреть за 18-25 дней);
- укроп (собирают уже на 18–20 день);
- цветная капуста (ранние сорта достигают спелости в течение 60–100 дней от всходов);
- белокачанная капуста (вегетационный период у ранних сортов 70-130 дней);
- кольраби (зрелость наступает через 50-60 дней после всходов семян);
- руккола (готова к срезке через 20-27 дней после всходов);
- шпинат (собирают через 38-55 дней с момента высадки);
- салат (собирать можно будет через 25–35 дней).
Рядом с чем лучше сеять овощи?
Также стоит узнать правила, которые пригодятся каждому огороднику. Они касаются правил посева овощей рядом друг с другом, ведь растения могут помогать или вредить друг другу.
Поэтому:
- свекла будет хорошим соседом для лука, кабачков, гороха, кольраби или укропа.
- редису понравится цветная капуста или морковь.
- капуста и лук будут хорошо расти рядом с салатом,;
- кольраби и шпинат созреют рядом с фасолью.
Хорошо подобранное соседство и заранее посаженные грядки улучшат и увеличат урожайность в несколько раз. Кроме того, это сделает растения более устойчивыми к атакам болезней и вредителей, а многие из них будут обмениваться питательными веществами.
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