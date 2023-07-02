Что можно посеять белорусам в июле? Успеете собрать урожай до конца лета и даже в этом месяце

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Опубликовано: 02.07.2023 08:00 , Обновлено: 01.07.2023

Обычно мы планируем, что посадить в огороде, весной. Однако мало кто знает, что конкретные овощи можно начинать выращивать и летом. Таким образом, вы воспользуетесь благоприятным временем и погодой для их выращивания.

Что сеять в июле?

Стоит помнить, что не все виды овощей следует сеять в июле, так как некоторым из них требуется больше времени для роста. Поэтому выбирайте те, которые быстро растут и которых не пугает короткий вегетационный период. К таким растениям относятся:

свекла (становится зрелой за 80-110 дней);

огурцы (некоторые сорта спеют за 38 дней):

осенний редис (успевает созреть за 18-25 дней);

укроп (собирают уже на 18–20 день);

цветная капуста (ранние сорта достигают спелости в течение 60–100 дней от всходов);

белокачанная капуста (вегетационный период у ранних сортов 70-130 дней);

кольраби (зрелость наступает через 50-60 дней после всходов семян);

руккола (готова к срезке через 20-27 дней после всходов);

шпинат (собирают через 38-55 дней с момента высадки);

салат (собирать можно будет через 25–35 дней).

Рядом с чем лучше сеять овощи?

Также стоит узнать правила, которые пригодятся каждому огороднику. Они касаются правил посева овощей рядом друг с другом, ведь растения могут помогать или вредить друг другу.

Поэтому:

свекла будет хорошим соседом для лука, кабачков, гороха, кольраби или укропа.

редису понравится цветная капуста или морковь.

капуста и лук будут хорошо расти рядом с салатом,;

кольраби и шпинат созреют рядом с фасолью.

Хорошо подобранное соседство и заранее посаженные грядки улучшат и увеличат урожайность в несколько раз. Кроме того, это сделает растения более устойчивыми к атакам болезней и вредителей, а многие из них будут обмениваться питательными веществами.

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