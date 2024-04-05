Что делать, чтобы редис не съели личинки? Опытные огородники поделились действенными методами
Многие не могут представить себе огород без молодой редиски. Выращивать этот овощ очень просто, и он быстро готов к сбору урожая. Однако иногда, не успев полакомиться редисом, он подвергается нападению прожорливых личинок, которые прогрызают в корнеплодах длинные коридоры. К счастью, соблюдая несколько правил, мы можем защитить драгоценный урожай от вредителей. Что нужно делать?
Какие вредители атакуют редис?
Редис - овощ с коротким вегетационным периодом, который очень популярен среди огородников благодаря своему неповторимому вкусу и простоте выращивания. Он готов к сбору урожая уже через несколько недель после посева.
Однако не всегда извлеченный из почвы редис бывает идеально здоровым и обильным. Бывает, что на тщательно ухаживаемые овощи нападают опасные вредители.
Один из самых серьезных - капустная муха, личинки которой вгрызаются в овощ, проделывая в нем тоннели. Узнать червивый редис можно не только по тоннелям в корнеплодах, но и по пожелтению и увяданию листьев.
Еще один вредитель, питающийся редисом, слизняки . Они охотно поедают проростки этих растений и обкусывают молодые листья. Мы можем заметить не только повреждения редиса, но и темный помет и следы слизи, оставленные слизнями.
Не щадят эти растения и опасные паутинные клещи . Они уничтожают как нежные проростки, так и уже утолщенные корнеплоды редиса.
Кроме того, на овощ часто охотятся блошки (полосатые, волнисто-полосатые и черноногие), которые проделывают в листьях небольшие отверстия. В случае заражения последствия могут быть более серьезными, так как снижается урожайность.
Нематоды, корневые черви и долгоносики также являются распространенными вредителями редиса. Хорошо бы начать борьбу со всеми этими вредителями еще до того, как у них появится шанс атаковать наши посевы.
Что можно сделать, чтобы редис не поражали вредители?
Наибольший вред наносят те вредители редиса, которые вызывают червивость овоща. Капустная муха откладывает большое количество яиц у основания растений, прямо у корневой шейки. Вскоре из них вылупляются маленькие желтовато-белые личинки, которые быстро проникают в подземные части редиса и сильно повреждают их.
Вредоносность жуков значительна, поэтому стоит противодействовать ее появлению на наших растениях.
Как уберечь редис от личинок? Опытный садовод и автор YouTube-канала “Ogród na piasku [Сад на песке]” посоветовал придерживаться следующих правил при выращивании:
- Выбирайте ранний посев семян редиса (март), так как личинки откладывают яйца только в конце апреля - начале мая. В этом случае овощ будет готов к уборке до того, как вредитель начнет питаться им.
- Не высевайте редис сразу после внесения навоза или свежего компоста, так как эти органические удобрения привлекают вредителей.
- Хорошо утрамбовывайте почву вокруг корневой шейки редиса, чтобы вредителям было трудно к ней подобраться.
- Вокруг отдельных редисок стоит разложить картонные коробки, чтобы получились круги с отверстием посередине и разрезом для продевания материала под растение. Это сделает невозможным откладывание яиц на урожай. Также полезно полностью укрыть урожай на 3-4 недели, например, агротекстилем или мелкоячеистой сеткой.
- Чтобы редис не поражался червями, контролируйте растущие рядом сорняки. Особенно те, которые, как и она, относятся к семейству капустных (золотарник обыкновенный) и подвергаются нападению тех же вредителей.
- Клевер и люцерна, которые очень любят вредители, не должны расти рядом с редисом.
- Соблюдайте правила севооборота - не высевайте редис после капусты, горчицы или непосредственно друг за другом.
- Сажайте рядом с посевами ароматные растения, такие как чеснок, укроп, ноготки, бархатцы, шалфей и розмарин.
- Можно посыпать почву вокруг редиса древесной золой или молотым жгучим перцем, чтобы отпугнуть вредителя откладывать яйца.
- Кроме того, в качестве профилактической меры можно опрыскать редис экстрактом чеснока, который защитит урожай от нападения вредителя.
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