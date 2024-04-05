Что делать, чтобы редис не съели личинки? Опытные огородники поделились действенными методами

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 05.04.2024 13:48 , Обновлено: 05.04.2024

Многие не могут представить себе огород без молодой редиски. Выращивать этот овощ очень просто, и он быстро готов к сбору урожая. Однако иногда, не успев полакомиться редисом, он подвергается нападению прожорливых личинок, которые прогрызают в корнеплодах длинные коридоры. К счастью, соблюдая несколько правил, мы можем защитить драгоценный урожай от вредителей. Что нужно делать?

Какие вредители атакуют редис?

Редис - овощ с коротким вегетационным периодом, который очень популярен среди огородников благодаря своему неповторимому вкусу и простоте выращивания. Он готов к сбору урожая уже через несколько недель после посева.

Однако не всегда извлеченный из почвы редис бывает идеально здоровым и обильным. Бывает, что на тщательно ухаживаемые овощи нападают опасные вредители.

Один из самых серьезных - капустная муха, личинки которой вгрызаются в овощ, проделывая в нем тоннели. Узнать червивый редис можно не только по тоннелям в корнеплодах, но и по пожелтению и увяданию листьев.

Еще один вредитель, питающийся редисом, слизняки . Они охотно поедают проростки этих растений и обкусывают молодые листья. Мы можем заметить не только повреждения редиса, но и темный помет и следы слизи, оставленные слизнями.

Не щадят эти растения и опасные паутинные клещи . Они уничтожают как нежные проростки, так и уже утолщенные корнеплоды редиса.

Кроме того, на овощ часто охотятся блошки (полосатые, волнисто-полосатые и черноногие), которые проделывают в листьях небольшие отверстия. В случае заражения последствия могут быть более серьезными, так как снижается урожайность.

Нематоды, корневые черви и долгоносики также являются распространенными вредителями редиса. Хорошо бы начать борьбу со всеми этими вредителями еще до того, как у них появится шанс атаковать наши посевы.

Что можно сделать, чтобы редис не поражали вредители?

Наибольший вред наносят те вредители редиса, которые вызывают червивость овоща. Капустная муха откладывает большое количество яиц у основания растений, прямо у корневой шейки. Вскоре из них вылупляются маленькие желтовато-белые личинки, которые быстро проникают в подземные части редиса и сильно повреждают их.

Вредоносность жуков значительна, поэтому стоит противодействовать ее появлению на наших растениях.

Как уберечь редис от личинок? Опытный садовод и автор YouTube-канала “Ogród na piasku [Сад на песке]” посоветовал придерживаться следующих правил при выращивании:

Выбирайте ранний посев семян редиса (март), так как личинки откладывают яйца только в конце апреля - начале мая. В этом случае овощ будет готов к уборке до того, как вредитель начнет питаться им. Не высевайте редис сразу после внесения навоза или свежего компоста, так как эти органические удобрения привлекают вредителей. Хорошо утрамбовывайте почву вокруг корневой шейки редиса, чтобы вредителям было трудно к ней подобраться. Вокруг отдельных редисок стоит разложить картонные коробки, чтобы получились круги с отверстием посередине и разрезом для продевания материала под растение. Это сделает невозможным откладывание яиц на урожай. Также полезно полностью укрыть урожай на 3-4 недели, например, агротекстилем или мелкоячеистой сеткой. Чтобы редис не поражался червями, контролируйте растущие рядом сорняки. Особенно те, которые, как и она, относятся к семейству капустных (золотарник обыкновенный) и подвергаются нападению тех же вредителей. Клевер и люцерна, которые очень любят вредители, не должны расти рядом с редисом. Соблюдайте правила севооборота - не высевайте редис после капусты, горчицы или непосредственно друг за другом. Сажайте рядом с посевами ароматные растения, такие как чеснок, укроп, ноготки, бархатцы, шалфей и розмарин. Можно посыпать почву вокруг редиса древесной золой или молотым жгучим перцем, чтобы отпугнуть вредителя откладывать яйца. Кроме того, в качестве профилактической меры можно опрыскать редис экстрактом чеснока, который защитит урожай от нападения вредителя.

Ранее Telegraf.news писал, что лук — один из самых популярных овощей для выращивания на огороде. Он выделяется среди других своим характерным вкусом и ароматом, а также содержит множество питательных веществ, которые очень полезны для нашего здоровья. Лук чаще всего высаживают весной, и ключ к его успешному выращиванию — не только выбор даты, но и техника посадки. Ознакомьтесь с простым методом, который гарантирует, что луковицы будут крупными и урожайными.

Как белорусам вырастить лук с кулак? Не забудьте про метод 3:15 и правильную подкормку