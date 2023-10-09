Как сделать стиральный порошок или гель за 0 копеек? Понадобится только один ингредиент

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Опубликовано: 09.10.2023 11:37 , Обновлено: 09.10.2023

В наше время экономия становится важным аспектом жизни каждого человека. Один из способов сэкономить на бытовых расходах — самостоятельно изготовить в домашних условиях стиральный порошок или гель для стирки. Причем, вам не придется потратить ни копейки.

Бесплатный стиральный порошок

Об одном и единственном ингредиенте для домашнего мыльного средства необходимо позаботиться осенью. Дело в том, что в это время года будущий стиральный порошок находится у вас прямо под ногами!

И это… обычные (конские) каштаны. Рецепт приготовления довольно простой. Впрочем, слово “рецепт” даже можно назвать лишним.

[info_b]Почему каштаны мылятся? Дело в том, что они богаты сапонинами, т.е. веществами, являющимися поверхностно-активными соединениями. Они образуют пену, очень похожую на мыльную. Эти вещества снижают поверхностное натяжение водных растворов. Благодаря своей особой молекулярной структуре и обусловленным ею свойствам они облегчают удаление грязи с ткани, погруженной в воду.[/info_b]

Способ №1

Для одной стирки (в стиральной машине) достаточно нескольких каштанов, очищенных, а точнее, выковырянных из коричневой скорлупы.

Просто разрежьте их на четвертинки, положите в специальный мешок для стирки или, например, в завязанный носок, а затем — в барабан стиральной машины. И запускайте машинку как обычно, посоветовали на сайте Drogeria-ekologiczna.

А на Yotube показали, как сделать каштановое средство для стирки в виде порошка.

Способ №2 — гель для стирки “Каштан”

Согласно другому рецепту, четвертинки каштанов предварительно необходимо замочить на ночь. Но если вы их измельчили и получили мякоть, достаточно подержать их в воде всего 15–30 минут, чтобы высвободить сапонины.

Лучший метод разделить каштаны на несколько частей, как отметили на сайте Zerowastechef, — это положить их под кухонное полотенце и сильно ударить по ним молотком.

Затем их следует измельчить в блендере.

Потом положите половину стакана измельченных каштанов в емкость и залейте 1 стаканом горячей воды. Подождите 15-30 минут.

После нужно процедить смесь. Она будет похоже на молоко, густое, как цельное или сливки, мутного желтоватого цвета.

Примерно от 1/4 до 1/3 стакана — столько жидкости понадобится на одну стирку. Ее можно хранить в холодильнике в течение недели.

Добавьте эфирное масло и соду

Кстати, можно также добавить в каштаны несколько капель любимого разбавленного эфирного масла. Хотя специфический запах каштанов исчезает довольно быстро, некоторые люди предпочитают, чтобы во время стирки из ванной доносился знакомый, приятный для ноздрей аромат.

А к белому белью также можно добавить столовую ложку пищевой соды, чтобы она не посерела.

Как сохранить каштаны для новой партии стирального средства?

Важно, что каштаны можно измельчить, высушить (либо в духовке на противнях при низкой температуре, либо на солнце) и хранить в банках для будущего использования.

Когда вы будете готовы приготовить новую партию, возьмите 1/2 стакана сушеной мякоти конского каштана, замочите в 1 стакане кипятка, заварите, процедите и используйте для следующей стирки.

А ранее Телеграф писал, что у каштанов есть еще одно очень полезное применение.

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