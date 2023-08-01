Эта скрытая функция кусачек для маникюра избавит от большой проблемы. Сделайте всего одно движение

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Опубликовано: 01.08.2023 12:25 , Обновлено: 12.09.2023

У многих людей, которые делают маникюр в домашних условиях, есть кусачки. Этот инструмент обычно используют для укорачивания ногтей себе и детям, потому что он намного безопаснее ножниц и щипцов. Оказывается, что в них еще и скрыт простой механизм, о котором мало кто знает. Если его использовать, вероятность пораниться вообще снизится до нуля.

[info_b]На самом деле этот инструмент для маникюра (и педикюра) называется книпсер. Ошибочно его называют щипчиками для ногтей, но правильно будет говорить кусачки. Обычно книпсер изготавливают из нержавеющей стали, но материалом также может служить пластик и алюминий. [/info_b]

Многие применяют кусачки для обрезки ногтей вместе с ножницами. Но при уходе за ногтями детей, особенно новорожденных, эксперты советуют использовать книпсеры вместо ножниц.

Дело в том, что у кусачек есть большое преимущество — у них нет острого кончика, а их лезвие немного спрятано. Тем не менее, все же может случиться так, что вы поранитесь ими, или того хуже, ребенок их найдет и случайно поранится. Оказывается, этого можно легко избежать, ведь практически в каждой модели есть особая функция, о которой мало кто знает.

Хитрый лайфхак опубликовал пользователь TikTok с ником @absolutegeniux. Он показал, что в инструменте скрыта некая дополнительная функция, которая призвана зажимать лезвия таким образом, чтобы между ними ничего не могло попасть.

Для этого достаточно сдвинуть верхнюю часть внешнего рычага “вперед”, т.е. в сторону лезвий, и они практически мгновенно закроются. Если вы захотите снова использовать щипцы, просто сделайте аналогичное движение, но “вниз”.

И хоть показанный в видеоролике способ довольно простой, многие, оказывается, даже не подозревали, что в некоторых кусачках для ногтей может быть скрыта такая функция. Об этом свидетельствуют многочисленные комментарии удивленных пользователей Сети:

“Проверено, работает”.

“Мне было 40 лет, когда я научился этому”.

“Невозможно”.

“Мне 23, и я только сейчас узнал об этом”.

При этом некоторые комментаторы также предупредили, что нужно быть осторожным при защелкивании лезвий, так как они могут заклинить и их трудно будет “открыть”. Поэтому, чтобы не сломать кусачки, нужно быть осторожным с этим занятием и не делать ничего через силу.

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