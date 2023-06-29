В Помпеях нашли фреску с изображением древней пиццы. На ней есть... ананасы?!

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Опубликовано: 29.06.2023 12:56 , Обновлено: 29.06.2024

Археологи нашли среди руин древних Помпей фреску, на которой изображено блюдо, поразительно напоминающее пиццу. И хоть в ней, кажется, нет двух ее основных ингредиентов — помидора и моцареллы, есть фрукт, подозрительно похожий на ананас, пишет The Guardian. Решит ли это вечный спор о том, можно ли класть его в пиццу?

По информации издания фреску, которой около 2000 лет, нашли во время раскопок в районе Regio IX археологического парка Помпеи, недалеко от Неаполя, места рождения пиццы. Картина висела на стене в коридоре дома, в пристройке которого находилась пекарня.

На фреске изображен круглый хлеб фокачча на серебряном подносе, служащем подставкой для различных фруктов, в том числе граната и, возможно, финика. Эксперты говорят, что хлеб приправлен специями или моретумом, сырной пастой с травами, которую ели древние римляне. Рядом с хлебом стоит кубок вина, а также сухофрукты.

[info_b]Считается, что натюрморт был вдохновлен греческим ритуалом гостеприимства, поэтому поднос представлял собой подарки, которые предлагали гостям как часть традиции, восходящей к эллинистическому периоду. Такие изображения были широко распространены в домах древних Помпей и близлежащего Геркуланума, которые были уничтожены во время извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры.[/info_b]

Владелец одной из старейших пиццерий Неаполя Джино Сорбильо убежден, что изображение на фреске в Помпеях — это, на самом деле, пицца.

«В древних Помпеях мы уже знали, что были формы лепешек, приготовленных из зерна, воды, соли и, возможно, пива в качестве разрыхлителя. Тогда они могли добавить к ней овощи или рыбу дня… это была древняя форма пиццы», — сказал он.

На древней пицце были… ананасы?

Что касается «ананаса» на фреске, то, похоже, это все же не он. Все дело в том, что первым европейцем, который столкнулся с этим фруктом, был Христофор Колумб в Гваделупе в 1493 году, пишет The Guardian.

К слову, владелец пиццерии Джино Сорбильо на вопрос, разрешила ли фреска аргумент в пользу ананаса на пицце, решительно ответил: «Нет».

«Вкусы есть вкусы. Мы делаем традиционную пиццу и никогда не будем использовать ананас», — заявил он.

[info_b] По поводу ананасовой начинки для пиццы ведутся давние споры. Некоторым нравится сладкое и пикантное сочетание, в то время как другие считают святотатством возиться с классическим итальянским рецептом.

Когда дело доходит до дебатов о начинке из ананасов, многие итальянцы отвергают эту идею из-за исторического контекста, связанного с итальянской кухней. Фактически, итальянские пищевые правила требуют, чтобы пицца готовилась особым образом, со строгими правилами для всего, от используемых ингредиентов до метода приготовления. Некоторые итальянцы считают, что добавление ананаса в пиццу противоречит этому наследию и традиции, и поэтому полностью отвергают эту идею.

Однако, такие споры ведут и не в Италии. Например, в 2017 году президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон выступил против добавления этого фрукта в пиццу. Более того, по словам исландского лидера, если бы это было в его полномочиях, он бы вообще запретил делать пиццу с ананасом. При этом, по информации старейшего англоязычного журнала об Исландии Iceland Review, в то время ананасы были самым популярным топпингом для пиццы в стране.

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История пиццы

Пицца в самом деле имеет долгую историю. Лепешки с начинкой употребляли в пищу древние египтяне, римляне и греки. Но современная родина пиццы — регион Кампания на юго-западе Италии, где находится город Неаполь.

Бедным неаполитанцам требовалась недорогая еда, которую можно было быстро съесть. Пицца — лепешки с различными начинками, которые ели за любой прием пищи и продавались уличными торговцами или неофициальными ресторанами — отвечала этой потребности.

Италия объединилась в 1861 году, а король Умберто I и королева Маргарита посетили Неаполь в 1889 году. Легенда гласит, что путешествующей паре наскучила их постоянная диета французской высокой кухни, и они попросили ассортимент пиццы в городской пиццерии Brandi. Больше всего королеве нравилась пицца моцарелла, пирог с мягким белым сыром, красными помидорами и зеленым базиликом. С тех пор, как гласит история, это особое сочетание начинки было названо пиццей «Маргарита».

Благословение королевы Маргариты могло стать началом повального увлечения пиццей в Италии. Но пицца оставалась малоизвестной в Италии за пределами Неаполя до 1940-х годов.

К слову, считают, что предшественником пиццы, вероятно, была фокачча — лепешка, известная римлянам как panis focacius , к которой затем добавляли начинки.

Слово « пицца» впервые было задокументировано в 997 году нашей эры в Гаэте и последовательно в разных частях Центральной и Южной Италии.

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