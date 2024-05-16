Учёные обнаружили "гигантские" вирусы возрастом 1,5 миллиарда лет. Опасны ли для людей?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 16.05.2024 11:51 , Обновлено: 16.05.2024

В геотермальных источниках Йеллоустоуна (США) исследователи нашли "гигантские" вирусы возрастом 1,5 миллиарда лет. Как утверждают учёные, они могут рассказать об условиях, в которых формировалась жизнь на Земле.

[info_b]Йеллоустон (Йеллоустонский национальный парк) — международный биосферный заповедник, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, первый в мире национальный парк (основан 1 марта 1872 года). Находится в США, на территории штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо. Парк знаменит многочисленными гейзерами и другими геотермическими объектами, богатой живой природой, живописными ландшафтами. Площадь парка — 898,3 тыс. га (8983 км²).[/info_b]

Вирусы назвали «гигантскими», поскольку они имеют чрезвычайно большие геномы по сравнению с обычными вирусами. К счастью, они не представляют опасности для человека, но могут объяснить, какими были условия на Земле в период формирования одноклеточных организмов.

Исследователи из Ратгерского университета обнаружили, что вирусы состоят из бактерий, а другие принадлежат к археям - одноклеточным организмам, похожим на бактерии, - которые требуют экстремальных условий для размножения, и эукариотам, которые встречаются в грибах.

Йеллоустоун.

Поначалу исследователи полагали, что “гигантские” вирусы не могут быть очень старыми, поскольку горячие источники возникают и исчезают со временем, но последнее исследование показало, что они живут по крайней мере столько же, сколько и клеточные организмы.

Вирусы процветают при температуре свыше 90 градусов, высоком давлении или чрезмерной концентрации соли, и исследователи полагают, что они размножаются, заражая красные водоросли в горячих источниках.

По информации исследователей, вирусы впервые эволюционировали 1,5 миллиарда лет назад — заимствуя гены друг друга, чтобы приспособиться к жаре и токсинам, таким как мышьяк, которые содержатся в горячих источниках.

Хотя эти вирусы не вызывают заболеваний, ученые все равно изучают их, чтобы лучше понять их роль в эволюции и то, как они переносят свои гены от одного организма к другому.

Ранее Telegraf.news писал, что некоторые ученые забили тревогу из-за изменения теплового баланса Земли. В последние годы он стал “сильно положительным”. Разобрались, что это означает и как повлияет на климат на планете в ближайшем будущем.

«Добром не кончится» — Учёные забили тревогу из-за «сильно положительного» теплового баланса Земли