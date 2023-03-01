Сейсмолог предупредил о мегаземлетрясениях 3 марта почти по всей Земле
Сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс, предсказавший землетрясения в Турции, спрогнозировал новое мегаземлетрясение почти во всему миру на 3 марта.
«Сближение критической геометрии планеты примерно 2-5 марта может привести к большой или очень большой сейсмической активности, возможно, даже к землетрясению мега-силы примерно 3-4 марта и/или 6-7 марта», — сказано в прогнозе сейсмолога для научно-исследовательского института SSGEOS (Solar System Geometry Survey).
По словам Хугебиртса, уже 3 марта могут начатся мегаземлетрясения магнитудой от 8.5 баллов и выше.
В «красную зону», спрогнозировал Хугербитс, попадут 12 регионов планеты: Япония, Португалия, Греция, Индонезия, Пакистан, Северная Америка и Курильские острова в России.
Напомним, Фрэнк Хугербит предсказал мощное землетрясение, которое произошло в Турции и Сирии утром 6 февраля за три дня до него.