Сейсмолог предупредил о мегаземлетрясениях 3 марта почти по всей Земле

Опубликовано: 01.03.2023 09:16 , Обновлено: 01.03.2023

Сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс, предсказавший землетрясения в Турции, спрогнозировал новое мегаземлетрясение почти во всему миру на 3 марта.

«Сближение критической геометрии планеты примерно 2-5 марта может привести к большой или очень большой сейсмической активности, возможно, даже к землетрясению мега-силы примерно 3-4 марта и/или 6-7 марта», — сказано в прогнозе сейсмолога для научно-исследовательского института SSGEOS (Solar System Geometry Survey).

По словам Хугебиртса, уже 3 марта могут начатся мегаземлетрясения магнитудой от 8.5 баллов и выше.

В «красную зону», спрогнозировал Хугербитс, попадут 12 регионов планеты: Япония, Португалия, Греция, Индонезия, Пакистан, Северная Америка и Курильские острова в России.

Напомним, Фрэнк Хугербит предсказал мощное землетрясение, которое произошло в Турции и Сирии утром 6 февраля за три дня до него.